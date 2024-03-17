Cumhur İttifakı adayı Dr. Nacar: Yüreğir’i tahlil ettik

Dr. Halil Nacar, Yüreğir'de eğitim ve sosyal projeler üzerinde duracaklarını ifade ederek ailelerin muzdarip olduğu uyuşturucu ile de mücadele edeceklerini vurgulayıp, "İnşallah İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz ve devlet kurumları ile ortak çalışılıp uyuşturucu ile tam mücadele göstereceğiz. Ben daha önce doktor olarak uyuşturucunun tedavisinde çalıştım. Gittiğimiz her yerde anne-babalar bu konudan çok muzdarip olduğunu anlatıyor. Yüreğir de uyuşturucunun kökünün kazınması için hep birlikte topyekün mücadele edeceğiz" diye konuştu.



KURSLAR AÇILACAK

Cumhur İttifakı adayı Dr. Halil Nacar, Yüreğir'de eğitime çok önem verdiklerini anlatıp, "Kendi çocuklarım için ne olmasını istiyorsam Yüreğirli gençlerinde olacak. Eğitim bizim vazgeçilmezimiz ve Yüreğir'in eğitimli, üniversite okuyan genç sayısı yüksek bir ilçe olmasını hedefliyoruz çünkü eğitimin olduğu yerde kötülük olmaz. Bu nedenle lise ve üniversite kurs merkezleri açılacak. Burada gençlerimiz liselere veya üniversiteye hazırlanacak.

Elbette eğitim ile birlikte sanat, kültür, spor da da kurslar açacağız, sizlerin örmek aldığı kişileri buluşturacağız, spor salonları ve spor alanları sayısı arttıracağız.Lisanslı ve milli sporcu sayısı artacak sonra istihdam ve bunun için de meslek kursları açılacak. Yüreğir'in refahını, hane halkının gelirini arttıracağız. Kadınlarımız için maharetli eller çarşısı açıp gerekirse kurslar vereceğiz" diye konuştu.