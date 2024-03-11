Cumhur İttifakı adayı Yücel: Bir günde 8 mahalleyi ziyaret etti

MHP Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına dolu dizgin devam ediyor. Hafta sonunda Alanya'nın Dim bölgesindeki kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Yücel, gittiği her mahallede sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Yücel, hafta sonunda sırasıyla Bıçakçı, Akçatı, Uğurlu, Üzümlü, Öteköy, Taşbaşı, Bucak ve Dimalacamii mahallelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yücel'e AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri ve Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel de eşlik etti.

"DÜN, BUGÜN VE YARIN… HER ZAMAN BURADAYDIK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, kendisini her zaman Torosların bir evladı, Alanya'nın öz oğlu olarak gördüğünü belirtti. Dim Çayı Vadisine her gelişinde kendisini evinde hissettiğini söyleyen Başkan Yücel, "Yaklaşık 3 aydır sokaklardayız, seçim kampanyası yapıyoruz. Dün de buradaydık. Bugün de buradayız. Yarın da burada olacağız. Dim Çayı Vadisi'nde olduğumuz zaman kendimi hep kendi yöremde hissediyorum. Siz de bunu böyle bilip, bana sahip çıktınız, bugüne kadar hep destek verdiniz. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"2014'TEN BU YANA DİM VADİSİNİN DESTEĞİNİ HER SEÇİMDE GÖRDÜK"

"Alanya'nın misafirperverliği, tarihi, doğası, geçmişte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla herkes Alanya'da huzur buluyor" diyen Başkan Yücel, "Dünyanın her yerinden insanlar Alanya'da mutluluk buluyor ki herkes Alanya'yı seçiyor. Bu değerleri sadece korumak yetmez. O değerleri hem koruyacağız, hem yaşayacağız ve bizden sonraki nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2014'te yola çıktığımızda Allah razı olsun Dim Vadisi bizlere güvendi, bizlere yol verdi ve bizlere güzel bir destekle bizi büyük Alanya'nın belediye başkanı yaptı. Biz de bu güven ve desteğe layık olmak adına her gün azim ve kararlılıkla çalıştık. Yeni dönemde de sizlerin teveccühleri ile bu kadim kente layık işler yapmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.

"ANTALYA VE ALANYA İÇİN ALTIN ÇAĞ BAŞLIYOR"

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Hakan Tütüncü'nün de Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Alanya ve Antalya'ya hizmet aşkıyla yola çıktığını hatırlatan Başkan Yücel, "Hakan başkanım da Kepez'de üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Şimdi de Antalya'nın tamamına hizmet aşkıyla büyükşehir adayı olarak çıktı. Hakan Başkan da bizler gibi azimli, gayretli ve Antalya'ya, Alanya'ya değer katacağını bildiğimiz bir isim. Hakan Başkanımızla gerçekten çok çalıştık, çok emek verdik. Bu şehirde yaşayan tüm insanların mutlu olabilmesi için büyük gayretler gösterdik. Umuyoruz ki Antalya'da da Alanya'da da muzaffer olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEHİRDEN 56 KAT BÜYÜYEN BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜK"

Alanya'nın 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile 56 kat büyüdüğünün altını çizen Başkan Yücel, "Alanya sadece Dinek ile Oba arasındaydı. 16 beldenin kapatılıp mahalleye dönüşmesi, 68 köyün mahalleye dönüşmesi, 84 tane de yaylayla birlikte ve 56 kat büyüyen bir coğrafya hasıl oldu. Biz de o dönem içerisinde çok güzel yapılanarak doğusundan, batısına kuzeyinden güneyine, yerlisiyle yabancısıyla elimizden gelen gayreti göstererek bu şehre en iyi hizmeti üretmek ve insanların hayat konforuna daha fazla yardımcı olabilmek için Alanya Belediyesi olarak var gücümüzle çalıştık. Her tarafta yapılanarak ve kurumsallaşarak ülkemizin en başarılı belediyelerinden biri olduk" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR YOKLUĞUNU HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞTIK"

Bugüne kadar yapılan ziyaretlerde gördüğü, işittiği sorunların hemen hemen yüzde 50'den fazlasının Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki işler olduğunu söyleyen Başkan Yücel, "Eğer gittiğim yerlerdeki sorun ve taleplerin neredeyse yüzde 50'ye yakını Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Yani benim görev tanımlamamda olmayan işler. Ulaşım, su, planlama, alt yapı… Bazı vatandaşlarımız mağduriyetlerini dile getiriyor. Ben bu zaman dilimi içerisinde görev tanımlaması bizde olmayan birçok işi yaptım. Neden, çünkü vatandaşım mağdur oluyor. İnsanlık doğrultusunda, kimsenin hakkını, hukukunu yemeden yardımcı olmaya çalıştım. Ama tabii ki vatandaş her şeyi Alanya Belediyesi'nden biliyor. Ulaşımın bile hesabı bize sorulduğu için biz de dilimizin döndüğü kadar kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah Antalya Büyükşehir'de de ben Hakan başkanın kazanacağına inanıyorum. Eski günlerimize Hakan Başkanımızla döneceğimize olan inancım tamdır" diye konuştu.

"TÜRKİYE DEĞİL, DÜNYA SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Bölge sakinleri de Başkan Yücel'e övgü dolu sözleriyle destek verdiler. Bıçakçı Mahallesi'nde bir vatandaş, "Dünya gurur duyuyor sizinle" diyerek desteğini gösterdi. Vatandaş, "Siz Alanya'yı değil Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Keşke Türkiye'deki her yönetici sizin gibi olsa. Hiç ayrımı yapmadınız. Siyasetiniz yok. Sizin siyasetinizi sadece hizmet olarak biliyoruz. Yıllardan beri, gençliğinizden beri hizmet aşkıyla uğraşıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Sağ olasın. Bir de şu sözünü hatırlatmak istiyorum; seni kim ararsa arasın gece 1'de, 2'de arasın telefonu çağrılara bizzat kendin dönüyorsun. Vatandaşlara telefon parası dahi yükletmiyorsunuz. Bunu da bütün halkımız duysun yani. Böyle ince düşünceli bir Başkansınız. Tekrar kazanmanızı istiyorum" dedi.

"BÜYÜKŞEHİRE 6 DİLEKÇE VERDİM HEPSİNİ ADEM BAŞKANIM YAPTI"

Bıçakçı Mahallesi Muhtarı Murat Çay da yaptığı konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'ne serzenişte bulundu. Muhtar Çay, "Geride kalan 5 yılda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 6 tane dilekçe verdim. Hiçbirisini yapmadıkları gibi, geri dönüş dahi yapmadılar. Hepsini Adem Başkanımız tek tek çözdü. Çavuşlarıyla, müdürleriyle, personelleriyle hep yanımızda oldu. Eğer bu seçimde Alanya'da Adem başkanımızı, Antalya'da da Hakan başkanımızı seçersek Alanya'nın da, mahallemizin de önü aydınlık, geleceğimiz parlak olur" ifadelerini kullandı.

"YANGINDA GELEN ÇOK OLDU ADEM BAŞKAN YARDIM ETTİ "

Üzümlü Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl gerçekleşen yangın afetinden etkilenen bir vatandaş da, "Geçen sene mahallemizde yangın çıktı. Bir sürü aday geldi gitti. Hiçbirisinden bir yardım, bir fayda görmedik. Bir tek siz bizim elimizden tuttunuz. Evim şimdi eskisinden daha iyi oldu. Allah sizden razı olsun" dedi. Üzümlü Muhtarı Nebi Avcı ise, "Başkanım hakkını helal et, geçen sene fide dağıttın, iyi mi çıkar kötü mü çıkar diye çok düşündük ama çok güzel mahsul verdi. İnanılmaz güzel bir verim aldık. Bu yıl da iki kere dağıtacakmışsınız. Allah razı olsun, tüm halkımız adına sana teşekkür ediyorum" diye konuştu.