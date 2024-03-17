Cumhur İttifakı Başkan Adayı Dr. Öz, "Heyecan ve aşkla sahada çalışmalarımıza devam etmekteyiz"

Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz, seçim çalışması kapsamında ilçeye bağlı kırsal mahallelere ziyaret gerçekleştirdi. Öz, "Yıllardır gerek hekimliğim gerekse de siyasetten dolayı sahalardaydım. Ancak adaylığım açıklandıktan sonra ayrı bir heyecan ve aşkla sahada çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Seçimlere 15 gün kaldı ve inanıyorum ki sizlerin büyük teveccühü ile sadece Toroslar değil, başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediyeyi kazanacağız ve Mersin'i Cumhur İttifakı ile tanıştıracağız" dedi.

Mersin'de her kesimin sevgisini kazanan ve adaylığı açıklandığı günden itibaren seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Öz, Üseli, Hamzabeyli, Işıktepe, Çamlıdere, Kepirli, Korucular, Kerimler, Doruklu ve Aladağ mahallelerini ziyaret etti. Öz'e, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, MHP Toroslar İlçe Başkanı Osman Mete Yıldız ve Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Tugay eşlik etti. Adaklar kesilerek karşılanan Öz, vatandaşlara projelerini anlattı, hem kendisi hem de Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan için destek istedi.

"MERSİN'İ CUMHUR İTTİFAKI İLE TANIŞTIRACAĞIZ"

İlk olarak Üseli Mahallesine ziyaret gerçekleştiren Öz, daha sonra 8 kırsal mahalleye daha ziyaret gerçekleştirdi. Toroslar'ın kırsal mahallelerini tarım ve hayvancılık konusunda destekleyeceklerini ifade eden Öz, "İlçemizin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen tarım ve hayvancılık konusunda üreticiye önemli destekler sunacağız. Hayata geçireceğimiz projeyle birlikte üreticilerimiz ürünlerini online pazarlama ve e-ticaret siteleri aracılığıyla daha çok kişiye ulaştırabilecek. Bu sayede de üretici kendi ürününü online pazarda satarak daha çok gelir elde edecek. Tarım kooperatifleri ve üretici birliklerini destekleyerek çiftçiler arasında dayanışma ve işbirliğini teşvik edeceğiz. Kırsal ürünlerin markalaşmasını ve pazarlamasını destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.