Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Öz, “Herkese eşit hizmet anlayışı ile çalışacağız”

Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına 7/24 aralıksız devam eden Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz, "Toroslar'da bana olan desteklerinizi esirgemeyeceğinizden şüphem yok. Bu konuda hepinizden şimdiden Allah razı olsun, sizleri mahcup etmeyeceğim. Mersin'in tamamına ise hizmet istiyorsak Cumhur İttifakı adayımız Sayın Serdar Soydan'a destek vermemiz gerekiyor. Hem Mersin'i hem de Toroslar'ı kazanarak Mersin'de ve Toroslar'da görülmemiş projeler hayata geçireceğiz" dedi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Öz'e AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser ve MHP Toroslar İlçe Başkanı Osman Mete Yıldız eşlik etti.

"MERSİN'DE HAYAL DAHİ EDİLEMEYEN PROJELER HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Ziyaret ettiği her yerde büyük ilgi gören Öz, vatandaşlardan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'a da destek vermesini istedi. Vatandaşlardan destek sözü alan Öz, "Hem Mersin'de hem de Toroslar'da bugüne kadar hayal dahi edilemeyen projeleri hayata geçireceğiz. Cumhur İttifakı olarak Mersin'de her ilçeye, Toroslar'da ise her mahalleye eşit bir şekilde hizmet götüreceğiz. Sizlerin büyük desteği ve teveccühüne saygı duyarak ilçemizde herkese eşit hizmet anlayışı ile çalışacağız" dedi.

"TOROSLAR AŞIĞI MECLİS ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE GECE GÜNDÜZ AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Hem esnafın hem de vatandaşın sorularını yanıtlayan Öz, her fırsatta Toroslar sevdalısı olduğunun altını çizerek alanında uzman olan bir ekip kurduğunu belirtti. Öz, "Seçildikten sonra, her biri birbirinden kıymetli olan ve her kesim tarafından kabul gören Toroslar aşığı meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden canla başla ve aşkla çalışacağız. Toroslar her şeyin en güzeline layık. Bu bilinçle hareket edeceğiz ve Toroslarımızı hak ettiği değerlere taşıyacağız. 1 Nisan'dan itibaren Toroslar için her şey çok daha güzel olacak" diye konuştu.