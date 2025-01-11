Cumhur İttifakı Bergama İlçe Başkanlarından Başkan Çelik’e tepki: Bergama’ya 9 aydır yaptıkları yatırım ve hizmet yok!

Belediye yönetimine seslenen Başkan Şahin, seçimin üzerinden 9 ay geçtiğini, ancak Bergama Belediyesi'nin yeni yönetiminden hiç bir icraat ve hizmet görmediklerini ifade etti.



BERGAMA'YA 3 YENİ MÜJDE

Cumhur İttifakının önümüzdeki süreçteki önceliğinin daha önce olduğu gibi Bergama'ya hizmet olduğunun altını çizen Şahin, Bergama'ya Bölge hastanesi, Kozak Çevre Yolu ve Geyikli Barajının (Sulama amaçlı) yapılacağının müjdesini verdi.



BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÇELİK'E ÇAĞRI

"En çok oyu aldığını söyleyen Başkan Çelik'ten en çok hizmeti bekliyoruz" diyen İlçe Başkanı Hasan Şahin, "Yenikent'te yapılacak olan kavşak düzenlemesi için İmar Planlaması yapamayan, çöpleri toplayamayan beceriksiz bir belediye yönetimi ile karşı karşıyayız. Bergama'ya 9 aydır yaptıkları yatırım, hizmet yok. Tek yaptıkları çalışanların yerini değiştirmek. Mobing yapmak. Böyle yaparak hizmet ettiklerini sanıyorlar. Leyleğin yavrusu ile uğraşması gibi, sabah akşam belediye çalışanları ile uğraşıyorlar. Personel kıyımı yapıyorlar. Bu durumu bir kenara bırakarak akıllarını başlarına almalarını bekliyoruz. Görüyoruz ki; Sayın Tanju Çelik'in yaptığı ve yapacağı hiç bir çalışma yok. 9 ayda tek yaptığı kaldırımların Turkuaz rengini Kırmızı-Beyaza boyamak oldu. Bergama kamu alanında inşaat varsa hepsi bakanlıkların yürüttüğü projelerdir. Belediye hiç bir yerde yok. Az laf, çok iş bekliyoruz. Dokuz ay geçti, ortada bir şey yok. "En çok oyla seçildim" diyen başkandan Bergama'ya en çok hizmeti bekliyoruz. Ama yapamaz. İnşallah bizi yanıltır" şeklinde açıklama yaptı.