Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Soydan; "Biz büyük bir irade ve güçle, projelerimizle geliyoruz"

Yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, yoğun bir katılım ile Mezitli Seçim Ofisi Açılışı'nı gerçekleştirdi. Açılışa Soydan'ın yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Ekmekci ve Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, Cumhur İttifakı il ve ilçe teşkilatları, geçmiş dönem belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU ŞEHRE, BU ÜLKEYE AŞIĞIZ"

Soydan, "Her koşulda yanımızda olduğunuz için her birinize teşekkür ediyoruz. Biz hep birlikte büyük Türk milletiyiz. 31 Mart'ta Mersin'in geleceği açısından sandık başına gidip oylarımızı kullanacağız. Bizim derdimiz hizmet. Çünkü biz bu şehre, bu ülkeye aşığız. İnşallah çocuklarımızın da mutlu bir ortamda yaşayacağı tüm belediye başkan adaylarımız ile bu şehre projeler üreteceğiz. Biz Mersin'i tanıyoruz. Her sokağını, her köyünü karış karış biliyoruz. Bu şehrin güzelliklerini de ihtiyaçlarını da çok iyi biliyoruz. Göreve geldiğimizde Mersin, 321 kilometrelik sahil şeridi, tarihi, turizmi, sanayisi, tarımı, doğası, insanıyla dünyada parmakla gösterilecek ilk 5 şehir içinde yer alacaktır" dedi.

"BATTI ÇIKTILAR İVEDİLİKLE BİTMELİDİR"

Soydan, "Siyasi ve dünya görüşü her ne olursa olsun 7'den 77'ye tüm Mersinli hemşerilerimizi kucaklayıp, bir olup, bu zamana kadar bu şehirde yapılmayan, gelmeyen hizmetleri Cumhur İttifakı kadroları ile birlikte yapmak adına yola çıktık. Biz 10 binin üstünde hemşerimizle bire bir kamuoyu yoklaması yapıp Mersin'imizin sorunlarını dinledik. Maalesef bu yüzyılda sonuç ulaşım ve trafik sorunu olarak karşımıza çıktı. Çocuklarımızı okula götürürken, işe giderken saatlerimiz yollarda heba oluyor. Ulaşım master planında yer alan battı çıktıların 5 yıllık dönemde ivedilikle bitirilmesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

"BU PROJELERİ CUMHUR İTTİFAKI YAPAR"

Vatandaşlardan gelen ikinci şikayetin içme suyu olduğunu belirten Serdar Soydan, "Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz. Göreve gelir gelmez içme suyu sorununu çözeceğimizi söylüyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diyoruz. Ancak Mersin artık hizmet görmek zorundadır. Bu projeleri Cumhur İttifakı yapar. Bu irade ve güç bizde var. İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi ve merkezi hükümetin de desteği ile mega projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"SU VE ULAŞIM SORUNUNU BİZ ÇÖZERİZ"

Soydan, "Biz projelerimizle geliyoruz. Su sorununu da, ulaşım sorununu da biz çözeriz. Sosyal belediyeciliği de sonuna kadar biz yaparız. Cumhur İttifakı kadroları bu ehliyete sahiptir. Bizler sizlerden aldığımız destekle 31 Mart'tan sonra tüm ilçelerimiz, büyükşehir belediyemiz Cumhur İttifakı'nın kadroları ile çocuklarımızın mutlu yaşayacağı çok daha güzel bir Mersin sabahına uyanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.