Cumhur İttifakı Büyükşehir Başkan Adayı Soydan, “Büyük projeleri Cumhur İttifakı olarak biz yaparız"

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk 5'i hedefliyoruz. Bunu projelerimizle en kısa sürede yapacağız. Trafikte geçirdiğiniz süre, kentin alt yapısı, yaşam kalitesi, havası, denizi bunları etkiliyor. Mersin'de tarih, tarım, turizm gibi önemli değerler var ama katma değer yok. Bizim hedefimiz Mersin'i hak ettiği yere taşımak. Biz hala altyapı, kavşak, ulaşım gibi sorunları konuşuyoruz. Biz Mersin için her kapıyı çalacağız" dedi.

"BÜYÜK PROJELERİ CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BİZ YAPARIZ"

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "100 projemizi açıkladık ve kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Çünkü Mersin'in daha iyi noktalarda olması gerekiyor. Büyük projeleri Cumhur İttifakı olarak biz yaparız" diye konuştu.

"SUYA ZAM TEKLİFİNİ İKİ DEFA KABUL ETMEDİK AMA YAPILDI"

"Biz sorunları ortaya koyarken kimseyi suçlamak için değil, bu konular bize her yerde söylendiği için konuşuyoruz" diyen Serdar Soydan, "Mersin halkı suyu pahalı kullanıyor. Bu konu defalarca basında yer aldı. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında mevcut belediye yönetimi zam istediğinde iki defa ret verdik. Tutanaklar ortada. Yönetim yargıya giderek tarife artışına gitti. Diğer Büyükşehirle farkımız var. Mevcut yönetim elektrik giderlerini öne sürdü. Ama örnek olarak aldığımız şehirlerde irtifa farklarına rağmen maliyetleri düşük. Buna rağmen yüzde 30 daha zamlı tarife var. Onun için indirim yapacağız. Emekliler içinde ayrı bir çalışma yapıyoruz hem indirim hem de belli bir kotaya kadar ücretsiz su vereceğiz" dedi.

"BİZ HALA ULAŞIM VE ALTYAPI GİBİ SORUNLARI KONUŞUYORUZ"

Trafik sorununun öne çıkması ile ilgili konuşan Serdar Soydan, "Yaptığımız araştırmanın sonucunu söyledik. Vatandaşlarımız bu konuda çok fazla şikayette bulundu. Önceliğimiz bu olacak ve ulaşım master planı revize edilerek, kavşak düzenlemeleri ile bu sorunu ortadan kaldıracağız. Çünkü kanalize kavşak ile trafik sorunu daha da arttı. Bunu görüyorsunuz. Kazalar, bekleme süreleri arttı. Onun için projelerimizi açıklarken bilimsel verilerle anlattık. Birçok şehir yıllar öncesinde raylı sisteme kavuşmuş. Biz ise hala ulaşım ve altyapı gibi sorunları konuşuyoruz. Bu bizi üzüyor. Onun için bu projelerimiz önceliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

"SOSYAL KONUTLAR YAPACAĞIZ"

Afet Toplanma Alanlarını projesini önemsediklerini ve uygun şartlarda konutlar yapacaklarını belirten Serdar Soydan, "Dirençli kentler kapsamında sosyal konutlar yapacağız. Uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunları birçok belediye yaptı. Akdeniz ile Silifke İlçe Belediyelerimiz de yaptı. İmar düzenlemeleri sonrası ada bazlı dönüşümler daha kolay olacaktır. Daha uygun zeminlerde bunu yapacağız. Afet Toplanma Alanı projemiz var. Hepimiz günlerce arabalarda yaşadık. Bu güvenli alanlarda tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız yerler olacak" dedi.