Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık: Çiftçimizi ihracatçı yapacağız

Köylünün üretimden vazgeçmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, coğrafi işaretten kooperatiflere; işleme tesisinden ihracata kadar farklı alanlarda projelerin hazır olduğunu kaydetti. Çiftçinin ürününü satamamasından şikayetçi olduğunu belirten Tanık, "Dökme tabir edilen işlenmemiş meyve ve sebzeler maalesef üreticimize para kazandırmıyor. Fakat o ürünleri işleyerek ambalajlı hale getirdiğinizde işte o zaman en az 10 kat değerleniyor. Biz de köylümüzün ürünlerini kuracağımız işleme tesisiyle bu ürünleri marmelat, zeytinyağı, kullanıma hazır enginar gibi paketli, ambalajlı şekilde pazarlayacağız. Bu sayede hem çiftçimiz ihracatçı olacak hem de karnı doyup daha fazla üretime yönelecek" diye konuştu.

ILDIRI'NIN ENGİNARI, OVACIK'IN KAVUNU

Çeşme'nin başlı başına bir marka olduğuna dikkat çeken Esat Tanık, "Çeşme'yi bir ağaç olarak düşünürseniz, oluşturacağımız markalar da bu ağacın dalları olacak. Örneğin Ildırı'nın ata tohumundan olan kılçıksız yani lifsiz enginarı var. Ovacık'ın enginarı, kavunu, domatesi ise uluslararası üne sahip. İşte bizim hedefimizde bu tür ürünleri işlemek, ambalajlamak ve ihraç etmek var" dedi. Sadece çiftçiye değil hayvancılık ve balıkçılık sektörüne de Türkiye'ye örnek olacak markalar oluşturacaklarını açıklayan Tanık, üreticinin yüzü gülüp karnı doydukça üretimin artacağını bunun da vatandaşın daha uygun fiyata ürüne ulaşabilmesini sağlayacağını vurguladı.

ÜRÜNÜN FAZLASI DAR GELİRLİYE

Çeşme'deki üretim alanlarının artırılması için İlçe Tarım Müdürlüğü'nden arazi tahsisi isteyeceklerini de kaydeden Esat Tanık, "Böylece çok daha geniş alanlarda iyi tarım ve organik üretimi yaygınlaştıracağız. Üretilen bu ürünlerin makul fiyata Çeşmeli hemşerilerimizle buluşması için de kooperatif kuracağız. Manavlarımızı da sisteme dahil ederek vatandaşımızın bu ürünlere uygun fiyattan ulaşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Üreticinin elinde kalan ürünleri de belediye olarak satın alacaklarını kaydeden Tanık, bunları dar gelirli ailelere dağıtarak hem çiftçinin hem de Çeşmeli dar gelirlilerin yüzünü güldüreceklerini de dile getirdi. Henüz coğrafi ürün tescili almamış ürünlere de hızla coğrafi işaret alıp Çeşme'nin değeri olarak tescil ettireceklerini söyleyen Tanık, çiftçi dostu projelerle köylünün de Çeşmelilerin de yanında olacaklarının altını çizdi.

KÖY TURİZMİ GELİYOR

Tarımın yanı sıra ekolojik turizm kapsamında 'Çat-Kapı' yöntemini uygulayacaklarını belirten Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, "Çeşme'nin köylerine gelen turistler, köylülerimizin yaşadıkları evlerinin bir odasını kiralayabilecek. Onlarla aynı evde kalıp hazırlanan yemeği birlikte yiyecekler. Böylece turistler farklı bir kültürü deneyimlerken köylümüz de gelir elde edecek, ürünlerini pazarlayacak ve bir turizm elçisi olacak. Evini bu şekilde konuklara açmak isteyenlere belediye olarak eğitimler verip söz konusu binaları sertifikalandıracağız" dedi.