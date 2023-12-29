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Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:56 Son Güncelleme: 29.12.2023 17:08

Cumhur ittifakı Erzincan’da ortak aday ile seçime gidiyor

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerine ilişkin süreci değerlendirerek Erzincan’da seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında ortak adayla girileceğini açıkladı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Cumhur ittifakı Erzincan’da ortak aday ile seçime gidiyor

Erzincan'da ittifak çatısı altında tek adayla seçime girilmesi kararı ile ilgili açıklamasını yapan Başkan Şireci şunları söyledi:

"28 Aralık 2023 günü AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 51 il temayülünde, aralarında Erzincan'ın da bulunduğu bölge illerin milletvekilleri, il başkanları, kadın kolları il başkanları, gençlik kolları il başkanları ve il genel meclisi başkanları ile aday adaylık süreci ele alınarak istişare toplantıları yapılmıştır.

Toplantılar sonrasında Cumhur ittifakı çatısı altına, 2024 yerel seçimlerinde ittifak yapacağımız iller açıklanmıştır. Bu açıklama ile ülkemiz genelinde 29 ilde Cumhur İttifakı çatısı altında ortak aday çıkarılması kararı kamuoyuna duyurulmuştur. 24 ilde AK Parti, 5 ilde ise MHP adayı, Cumhur İttifakının ortak adayıdır.

AK Parti'nin bu ittifak çatısı altında aday çıkardığı il belediyeleri, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova, Zonguldak'tır.

Milliyetçi Hareket Partisinin bu ittifak çatısı altında aday çıkardığı il belediyeleri, Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'dir.

Cumhur ittifakının Erzincan ilimizdeki il belediye başkanı adayı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayıdır. AK Parti il teşkilatları olarak, Cumhur İttifakı kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu gün de ittifak ruhu ile bu seçimi, bu güne kadar ilimizde alınmış en yüksek oy oranıyla kazanmak istediğimizi ve çalışmalarımız bu doğrultuda gerçekleştireceğimizi bilmenizi isteriz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifak kararı doğrultusunda bu kutlu davanın neferleri olma çabamız devam edecektir.

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinin Ülkemize ve Erzincanımıza hayırlar getirmesini diliyor, hemşerilerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum" İfadelerine yer verdi."

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Cumhur ittifakı Erzincan’da ortak aday ile seçime gidiyor
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