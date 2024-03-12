Cumhur İttifakı İzmir Adayı Dağ’dan CHP’ye sert eleştiriler: Çoğu adayın adını ilk kez duydum!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB ) Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim süreci ve saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine oy vermeyeceğini söyleyen İzmirlilerin dahi teveccühle yaklaştığını anlatan Dağ, "Benim aday olarak beşinci kampanyam, 4'ü milletvekili olaraktı. Yerel seçimlerde aday olmasam da kampanyaların içindeyim. 12 yıl milletvekili olarak sahadaydım. Saha bakış açısından seçim ortamına girmeyle, seçim dışı süreçte mutlaka farklılık oluşur. Seçim atmosferinde herkes kendi siyasi görüşüne bürünmüş oluyor, bu dönem için söylemiyorum bunu. Bu dönem İzmir'in her yerinde hemşehrilerimizin iyi teveccühüyle karşılaşıyorum. 'İzmir'in evladısınız, Ankara'da lazımsınız' diyorlar" dedi.

"HOŞGÖRÜLÜ KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ"

İzmir'de yaşanan başta trafik sorunu olmak üzere kronik sorunların artık halının altına süpürülmemesi gerektiğini vurgulayan Dağ, "Yerel seçimde İzmir'de çok hoşgörülü bir kampanya yürütüyoruz. İlk günden bugüne kendi yol yöntemimiz, stratejimiz var, o doğrultuda ilerliyoruz. Rakibe göz ucuyla bakıyoruz ama asıl kendimize bakıyoruz. 30 ilçe belediye başkan adayımız da çok özverili çalışıyor. Ben arkadaşlara ilk gün keyif alarak çalışacağız, bunun bereketinin geleceğine inanıyorum. İzmir'de önemli hizmet ihtiyaçları var. Kimse hizmet etmiyor değil ama artık sorunları palyatif çözümlerle ilerleme şansımız yok. Artık halının altına süpüre süpüre sorunlar kronik hale geldi. Biz 5 yılda 15 yıllık iş üretmek zorundayız. Bu hem benim için hem de rakiplerim için mecburiyet. 30 ilçe belediye başkanı da bürokratlar da bunu yapacak. Çünkü meseleler diğer türlü altından kalkabilecek gibi değil" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR 'ARABALARIN ALT TAKIMINI YAPTIRMAKTAN BIKTIM' DİYOR"

AK Partili Dağ, sahada en çok temizlik ve yollara ilişkin şikayet aldığını kaydederek, "Gezdiğim yerlerde bana 'Buraları temizleyin yeter' diyorlar. Ben İzmir'in marka değerini düşürmemek için bunları söylemiyorum. En fazla karşılaştığım birinci şikayet 'Arabaların alt takımlarını yaptırmaktan bıktık'. Caddelerden mahalle aralarına kadar yollara bakılmamış. Hem metropolde hem de dış ilçelerde aynı sorun var"

"CHP'NİN ADAYLARININ İSMİNİ İLK KEZ DUYDUM"

"Herkes özgürlüğüne düşkün, kimse yaşantısına dokunulmasını istemiyor" diyen Dağ, CHP'nin aday değişim sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "İzmir dayatmayı sevmiyor. En batıda olması, denizinin olması... CHP İzmir'e sürekli dayatma yapıyor. 2014'te adaylarının yüzde 90'ını değiştirdi. 5 yıl sonra 2019'da Büyükşehir dahil ilçelerin yüzde 90'ını tekrar değiştirdi. 5 yıl geçti tekrar değiştirdi. Sen 10 yıldır belediye başkan adaylarının başarısız olduğunu kabul ederek değiştiriyorsun. Değiştirirken de kriterin yok. Ben uzun süredir bu kentte siyaset yapıyorum, anket diyorlar ama ben adaylarının birçoğunun ismini ilk kez duydum" diye konuştu.

"İNSANLAR TUGAY'IN KARŞIYAKA'YA NE YAPTIĞINI SORUYOR"

CHP'nin "Nasıl olsa bizim adaylarımıza oy verilecek" anlayışıyla hareket ettiğini aktaran Dağ, "1 Nisan'dan sonra kongrede bunlar benim yanımda olsun diyorlar. Ben geçtim bir siyasetçi olmayı, bir İzmirli olarak da İzmir'e böyle bakılmasından rahatsız oluyorum. Yıllardır sana oy verenlere böyle davranmaya hakkın yok. Herkes Karşıyaka'ya ne yaptı ki İzmir'e ne yapacak diyor. Karşıyaka'yı gezin, insanların söylediği ana cümle bu" dedi.

"İŞÇİLERİN MAAŞINI TAKSİTLE ÖDENİYORDU"

Dağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Yönetmek önemli bir beceridir. Sizin bir lider olarak finansı, ekibi ve zaman yönetimini başarmanız lazım. Bu üçünü başarmanız lazım. Karşıyaka'da işçilerin maaşının taksitle ödendiği bir belediye var. Bunu da insanlar söylüyor. Bu dayatmayı İzmir hak etmiyor. 9 tane aday adayı vardı, hepsini tanıyorum. Bir Büyükşehir adayı için kriterleriniz olmalı. En başarılı olanı koyarsınız ki, Büyükşehir'de değişim yaptım dersiniz. Ankette en başarılı olanı koyarsınız. Kriterlerde başarılar yakınsa daha prezantabl olanı seçerseniz. Daha eğitimli, daha liderlik özellikleri iyi dersiniz. Bunların hiçbiri yapılmadan sadece kongrede ilk imzayı verene göre belirleme yapmazsınız. Bunları görünce ben İzmir için dertleniyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NA İMZA VERMEDİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI OLDU"

Özgür Özel için Karşıyaka Belediye Başkanı ilk ve İzmir'deki delegeler içinde tek imzayı atandı. 50 küsur delegenin son anda 1-2 tanesi Özel'e yöneldi ama ilk andan itibaren delegeler biz Kılıçdaroğlu için imza veriyoruz dediler. Sadece Cemil Bey o imzayı vermedi ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.