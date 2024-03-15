Cumhur İttifakı Seferihisar Adayı Aydın: Seferihisar’a battı çıktı geliyor

Seferihisar'da vatandaşlarla yapılan röportajlarda halkın "trafik sorununu çözerse Ahmet Aydın çözer" söylemine dikkat çeken Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın: "Projelerimizi her fırsatta Seferihisarlı vatandaşlarımıza detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kimse bize kaynak var mı diye sormuyor. Çünkü, Seferihisarlı vatandaşlar 31 Marttan sonra bu projelerin yaşama geçireceğimizi biliyor. 5 yıllık ilçe başkanlığı döneminde vesile olduğumuz yatırımlar, hizmetler ve altyapısını hazırladığımız projeler en büyük teminatımız" dedi.



TRAFİK RAHATLAYACAK

Lansmanını gerçekleştirdikleri 24 projeden birinin de battı çıktı projesi olduğunu belirten Ahmet Aydın: "31 Mart'tan sonra yaşama geçireceğimiz battı çıktı projesi ile trafik çilesine son vereceğiz. İzmir istikametinden gelen araçlar yer altından Doğanbey-Ürkmez istikametine sinyalizasyona takılmadan devam ederken, yine şehir merkezine dönen araçlar da yoluna devam edecek. Battı çıktı projelerimizi ücretsiz ve kontrollü otoparklarla destekleyeceğiz. Seferihisar'ın trafik sorununa ciddi anlamda set çekeceğiz" dedi.

OTOPARK SORUNUNU KATLI OTOPARKLARLA ÇÖZECEĞİZ

Seferihisar şehir merkezine ve Doğanbey – Ürkmez bölgesine katlı otoparklar yapacaklarını ifade eden Başkan Aydın: "Seferihisar'da kent merkezinde yaya hareket ederek işlerini yapma, sosyal vakit geçirme konusunda bir kültür var. Ancak şu an insanlar araçlarını park edebileceği yer ararken trafik sorununa neden oluyorlar. Seferihisarlı vatandaşlarımızın araçlarını çok pratik ve rahat bir şekilde park edebileceği, yaya bir şekilde Seferihisar'da işlerini halledip tekrar otoparka rahat bir şekilde ulaşabileceği katlı otoparklar yapacağız" açıklamasında bulundu.



ÇARŞI DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Çarşı düzenlemesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Adayı Aydın: "Seferihisar'da kaybolmamış bir esnaf kültürümüz var. Çarşının mevcut durumu içler acısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yapacağımız çarşı merkezi düzenlemesi, Seferihisar'ın tarihini ve kültürünü yansıtan; esnaf kültürümüzü ortaya çıkartan ve güçlendiren bir düzenleme olacak. 31 Mart'tan sonra yapacağımız düzenleme şehir trafiğini rahatlatacak battı çıktı ve otopark projelerimizi de destekleyecek" açıklamasında bulundu.

VATANDAŞ PROJELERE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Seferihisarlı vatandaşların lansmanını yaptıkları projelere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Adayı Ahmet Aydın: "Projelere gösterilen ilgiden çok memnunuz. Seferihisar'da evlerde, kahvehanelerde, işyerlerinde bu projelerin konuşulduğunun farkındayız. 'Proje ofisinizde gönüllü biz de destek olmak isteriz' şeklinde mesaj atan, arayan çok sayıda vatandaşlarımız var. 31 Mart'tan sonra Seferihisar'ı belediye hizmetleriyle buluşturacağız" ifadesini kullandı.