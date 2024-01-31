Cumhur İttifakı Turgut Altınok'tan "kira öder gibi ev sahibi yapacağız" sözü!

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını soluksuz biçimde sürdürüyor. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından karşılanan Altınok ve beraberindeki heyet, sanayiciler ve iş insanlarıyla sohbet ederek talepleri dinledi.

"BURADA İSTİHDAMA KATKI YAPILDI"

Burada yaptığı konuşmaya sanayici ve iş insanlarına teşekkür ederek başlayan Altınok, "OSTİM çok gelişti, geliştirildi. Üniversite kuruldu. Burada teknik üniversitemiz var. Ankara'mıza, Başkent'imize buradan ciddi katkılar sağlandı. Yani iş olarak, sektör olarak, sanayi olarak istihdam olarak ve tabii vergi olarak. Ciddi katkıları oldu. Ben bu güzel hizmetlerden dolayı başkanımıza ve yönetim kuruluna, bu OSTİM'in kuruluşunda emeği geçen, rahmete giden herkese teşekkür ediyorum. Ankara'yı sanayi ve ticaretin merkezi yapacağız." dedi.

"YENİ OSB'LER YAPACAĞIZ"

Ankara'nın coğrafi konumunun organize sanayi bölgeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Altınok şunları söyledi:

"Ankara başkentimiz, ülkemizin merkezi. Karayolları, hava yolu, demir yolu, her şey var burada. Böyle avantajlarımız var. Ama Ankara sanayi ve ticarette olması gereken yerde olamadı maalesef. Bakıyoruz efendim birçok ilimizde Başkent'ten daha fazla organize sanayi bölgeleri var. Ne güzel ama Başkent'te daha çoğunun olması lazımdı. Daha çok alanlarının olması lazımdı. Daha çok yatırımlarının olması lazımdı. Bunun için tabii ki belediye başkanları önemli. Belediye başkanlarının vizyonu önemli, destekleri önemli. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, 5 yılını planlamaz. Belediye başkanları şehrin geleceğini planlar ve aynı zamanda geleceğini yönetir. Başkent Ankara bunu hak etmiyor. Yeni organize sanayi bölgeleri yapacağız. El ele vereceğiz. Sanayicilerimizle oturup konuşacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Alt yapı, üst yapı. 'Bize para verin, yapalım!' böyle bir şey yok. Ankaralının parasını Ankara'ya harcayacağız. Organize sanayi bölgemizin sayıları ne kadar çoğalırsa şehrimizin geliri de artacak. Kanalizasyon mu var? Atık su mu var? Bordür işimiz mi var? Sanayi ve organize sanayi bölgelerimizin, sanayi sitelerimizin, hepsini yapacağız. Büyükşehir olarak buralara elemanlar koyacağız. Pırıl pırıl yapacağız."

"FUAR ALANINI BİZ YAPACAĞIZ"

Sanayicilere destek vereceklerini ve Aykut'taki fuar alanı projesini tamamlayacaklarını da söyleyen Altınok şöyle konuştu:

"Sanayicilerimize her türlü desteği vereceğiz. Altyapı, üst yapıyı tabii çalışanlarımız var burada. Binlerce çalışanlarımız var. Yani buralarda bize yer gösterin. Parklar, bahçeler, spor tesisleri bunları da yapacağız. Bir fuar alanımız var. Fuar alanımızı biliyorsunuz. Çoğu bitmiş, azı kalmış. 5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanının sözü var, konuşması var. 'Fuar alanını bitireceğiz. Başkentimize kazandıracağız' diye fakat maalesef çivi çakılmamıştır. Rabbim nasip etti, vekaleti verdiniz. Hızlı bir şekilde, bir yılda, İddialı bir rakam değil bir yıl yani. Bir yılda 2024-2025'te fuar alanımızı Başkent'imize, Ankara'mıza kazandıracağız. Yani fuarlar başkentlere, şehirlere, ekonomik, sosyal yönden ve kültürel yönden çok şey kazandırır. Yani insanlar buraya gelecek, yabancılar gelecek, şehirden gelecek, başka şehirlerden gelecek. Bir taraftan oteller, taksi, lokanta, restoran, mağazalar... Yani şehrinize bir ekonomik değer kazandırıyorsunuz. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Ve 2025'te hep beraber açacağız bunu."

ALTINOK'TAN GİMAT ESNAFINA ZİYARET

Altınok seçim çalışmaları kapsamında GİMAT esnafını da ziyaret etti. Buradaki konuşmasında Akyurt fuar alanını 2025 yılında açacaklarını yineledi.

Hem sosyal belediyecilik hem de hizmet belediyeciliğini geliştireceklerini kaydeden Altınok, "Sosyal belediyecilik yıllardır yapıyoruz. Reklam yok. Büyükşehirin yaptığı yardımlar bütçesinin yüzde 4'ü. 'Ben yol yapmadım, yardım yaptım!' böyle bir şey yok. Yeni yollar, alternatif yollar yeni bulvarlar yapmak lazım. yoksa 2-3 yıl sonra Ankara'nın trafiği İstanbul'u geçecek. Ankara çok eser ve hizmeti hak ediyor. 5 yılda bir tane yapılan organize sanayi yok." İfadelerini kullandı.

"4,5 YILDIR BUZ PATENİNİ AÇAMADI"

Altınok, Ankara için verilen sözlerin tutulmadığını da hatırlatarak, "31 Martta ışıkları yakacağız gerisini de biz yapacağız. Her mahalleye bir kreş sözü vardı, yapılan toplam 20 kreş var. Ankara'ya hızlı ok gibi adam lazım. 4,5 yıldır tadilatını yapıp buz patenini açamadı. Hayvan barınağı yapamadı. Ne sanat ne kültür kaldı. Bu şehri canlandıracağız." ifadelerini kullandı.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ YAPACAĞIMIZ BİNLERCE KONUT YAPACAĞIZ

GİMAT'ın Kahramankazan'daki yeni yerleşkesinin altyapısını ve üstyapısını yapacaklarını söyleyen Altınok, "GİMAT'ın yeni yerleşim yerinin altyapısı ve üstyapısını yapacağız. Büyükşehirde asgari ücretten az maaş alan personel var. İşten kimseyi çıkarmayacağız kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız tam aksine maaşlara zam yapacağız. Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız. Yapacağım dediğimi yapmazsam bana söyleyin. Hangi partiye mensup olursak olalım Ankara'ya hizmet etmek lazım." diyerek birçok alanda hizmet edeceklerinin mesajını verdi.