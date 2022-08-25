Cumhur İttifakı’ndan önerge: Fahiş su zamları geri çekilsin!

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağanüstü toplandı. Toplantıda, AK Parti Gurup Başkan Vekili ile MHP Gurup Başkan vekili meclise yazılı bir önerge sundu. Cumhur İttifakı temsilcileri, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MUSKİ) su fiyatlarına 8 ayda yüzde 92 fahiş zam yaptığını, yapılan bu zammın geri çekilip, TÜFE artışına göre yapılmasını talep ederek yazılı önergeyi meclise sundu.

8 AYDA YÜZDE 92 ZAM

Meclise Sunulan azılı önerge şu şekilde: "MUSKİ tarafından hazırlanan, komisyon tarafından oy çokluğu ile karar altına alınıp, onaylanmak üzere genel kurula havale edilen su tarifelerini incelediğimizde, Ocak 2022 tarihinde 4,53 lira olan konut için 1 ton su bedeli 8,69 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Ayda 10 ton su tüketilen bir aile 10 ton su için Ocak 2022 tarihinde atık su bedeli dahil 67,95 lira fatura öderken bu zamlardan sonra aynı su için 130,35 lira ödeyecektir. 15 ton su tüketen bir işyeri Ocak 2022 tarihinde 15 ton su için 180,45 lira öderken bu zamlardan sonra aynı su için atık su bedeli dahil 345,60 lira fatura ödeyecektir. Böylelikle suya 8 ay içerisinde %91,83 oranında zam yapılmış olacaktır ve bu rakamlara faturalara yansıyan katı atık bedeli ve Çevre Temizlik Vergisi Tutarları (ÇTV) ve benzeri vergiler ve giderler dahil değildir. Hükümetimiz içme suyundaki KDV oranını %1'e düşürmüşken yapılan bu zam çok fahiş bir zamdır kabul edilmemesi gerekmektedir.

Sayın Belediye Başkanımız Osman Gürün'ün de katıldığı partili Büyükşehir Belediye Başkanlarının 20 gün önce Tekirdağ'da yapmış oldukları toplantıdan sonra yapılan basın açıklamasında aynen şu sözlere yer verilmektedir. "Maliyetlerin her gün katlanarak artış göstermesine karşın ekmek , ulaşım ve su gibi temel konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz " denilmektedir ve bu bildirinin altında Belediye Başkanımız sayın Osman Gürün'ün de imzası vardır. Bu imzanın gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Su fiyatlarında aylık TÜFE artışı oranında artışı öngören mevcut uygulamaya devam edilmeli ve bu ek zam kararından vaz geçilmelidir. Taktir Yüce Meclisimizindir"

CHP GRUBUNDAN ÖNERGEYE RED OYU

AK Parti Gurup Başkan Vekili ile MHP Gurup Başkan vekili Selim Bağcıoğlu, Meclise yazılı sunduğu önerge oylamaya sunuldu. Önergeye CHP'li 29 üye ret oyu verirken, AK Parti ile MHP'li 21 üye evet oyu verdi. Oylama sonucunda önerge reddedildi.