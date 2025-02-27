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Giriş Tarihi: 27.2.2025 18:28 Son Güncelleme: 27.2.2025 18:36

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda görüştü

Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye'nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti.

DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye'nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Costa görüşmede, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda görüştü
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