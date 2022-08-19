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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazını burada kılarken kendisine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Cuma namazının ardından camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etmek üzere Dolmabahçe Ofis'ne geçti. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
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