Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TOKİ 500 bin konut kampanyası detayları belli oldu! TOKİ sosyal konut başvuru şartları, ödeme planı ne?

TOKİ 500 bin konut projesi detayları belli oluyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan projenin başvuruları e-devlet üzerinden alınacak. Başvuru şartları ödeme planları ve beklenirken gözler bugünkü tanıtım törenine çevrildi.İşte TOKİ 500 bin konut projesi detayları:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500.000 anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında" ifadelerini kullandı. TOKİ sosyal konut başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
Yüzyılın Konut Projesinin detaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. 500 bin konut projemizde konutlar ayda altı bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak" dedi.
Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" olacak projede, şehit yakınları ve gaziler, emekliler, gençler, en az 3 çocuğu olan aileler ile engelliler için özel kontenjanlar ayrılacak.
500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlelerinden biri olan 500.000 Sosyal Konut Projesi için süreç başlıyor. Vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunulacak proje kapsamında:
Konut satış bedeli 1.800.000 TL'den başlayacak.
Başvuru sahiplerinden %10 oranında peşinat alınacak.
Aylık 6.750 TL'den başlayan taksitlerle ödeme yapılabilecek.
240 aya (20 yıl) kadar vade imkânı sağlanacak.
Projeyle birlikte, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli, düşük taksitli ödeme planlarıyla ev sahibi olması hedefleniyor.
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılan konut sayıları şöyle:
"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."