Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon Suriyeli dönüş için proje hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan bölgelerde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, spordan gençlik çalışmalarına ve ticaretin arttırılmasına yönelik yatırımlarla cazip hale getirildi.

KONUT İNŞAATLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Suriye rejiminin saldırıları sonucunda yaklaşık 1 milyonluk nüfus sınırımız sıfır noktasına göç etti. Söz konusu göçü yerinde kontrol etmek için bölgede ilk etapta kamp noktaları oluşturuldu. Kış şartlarının zorluğu nedeniyle daha elverişli barınma koşullarının oluşturulması ve insani yardım ulaştırılması amacıyla AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 338 alanda 107 bin adet briket ev tamamlanırken bölgede bulunan kamplarda uygun olmayan şartlarda yaşayan aileler yerleştirildi. Aynı zamanda bölgede faaliyet yürüten STK'lar tarafından 8 bin 960 adet çok katlı konut inşası devam ediyor.

554 BİN SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI

Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden ülkemiz tarafından terörden arındırılan Suriye'nin Kuzeyi operasyon bölgelerine yaklaşık 554 bin kişi geri dönüş yaptı. Bölgede geri dönüş çalışmalarına zemin hazırlamak üzere bütünleşik bir yaklaşım ile hem konut alanlarının inşası hem de istihdam alanlarının arttırılmasına yönelik Organize Sanayi Bölgeleri çalışmaları gerçekleştirildi.

GÜVENLİ BÖLGEDE 2857 İMALATHANE KURULDU

Türkiye'nin desteğiyle birlikte yerel girişimciler tarafından; Çobanbey ilçesinde bin 338 imalathane, Azez ilçesinde 85 imalathane, El Bab ilçesinde 400 imalathane, Soran ilçesinde 194 imalathane, Maare ilçesinde 317 imalathane, Cinderes ilçesinde 436 imalathane, Sarmada ilçesinde 88 imalathane olmak üzere 7 bölgede ayakkabı, tekstil, mobilya, tarım

ürünleri, salık ürünleri, demir döküm, paketleme tesisi, zeytinyağı, sabun üretimi, poşet, soba, Kraft torba üretim tesisleri ve 2 bin 857 imalathanenin kurulumu ile 100 bin istihdam sağlandı. Ayrıca bölgede mevcut tarım arazilerinde tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak ve bu sayede istihdamı arttırmak amacıyla bölgeye yönelik tarımsal sulama projeleri, arıcılık, hayvancılık desteği, bakliyat ve sebze yetiştiriciliği gibi tarımsal projeler gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir milyona yakın Suriyeli mültecinin ülkesine dönmesi için konut yapım projeleri hazırladıklarını belirterek bu kişilerin ülkesine dönmesini sağlayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Gönüllü Geri Dönüş çalışmaları kapsamında hedeflenen toplam 240 bin aile için 240 bin konut yapımı ve 1 milyon onurlu ve gönüllü geri dönüş projesi hazırlandı.

SOSYAL KONUTLAR İÇİN 9 GÜVENLİ BÖLGE BELİRLENDİ

Teknik çalışmalar kapsamında AFAD Başkanlığı 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik ilk etapta Fırat Kalkanı Bölgesinde 5 alan, Barış Pınarı Bölgesinde 4 alan olmak üzere toplamda 9 alan onaylamış olup 3 alan üzerine konut projesi hazırlık çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda;Fırat Kalkanı Bölgesi – El Bab – El Hadis, Fırat Kalkanı Bölgesi – Cerablus – Ras-ul Cavz ve Barış Pınarı Bölgesi – Tel Abyad - İskan olmak üzere 3 bölge projelendirildi.

KATAR FİNANSE EDİYOR

Projenin ilk adımını gerçekleştirmek üzere Başkanlığımız, Katar Kalkınma Fonu ve İyi Yaşam Derneği arasında projenin gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Katar devleti, yapılacak olan 240 bin sosyal alanın tamamını finansını karşılama kararı aldı.

Bu kapsamda, AFAD Başkanlığı koordinesinde Katar Devletinin katkılarıyla ilk olarak Cerablus İlçesi Ras-ul Cavz bölgesindeki alana 5 bin daire olacak şekilde bir şehrin inşası gerçekleştirilecek. Şehir, 5 bin daire ve bir cami, çarşı, ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi gibi kamu tesislerini içerecek. Şehir ayrıca, asfalt yollar, açık alanlar, bahçeler, elektrik şebekesi ve su deposu gibi altyapıyı da bulunacak.

SURİYELİLERDEN ERDOĞAN SEVGİSİ

Cerablus İlçesi Ras-ul Cavz bölgesindeki alana yapılması planlanan 5 bin sosyal konutun temel atma programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Programın yapılacağı alanda bekleyen Suriyeliler, yanlarına getirdikleri Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları göstererek sevgi gösterisinde bulundu.

14 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ KALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2011'den itibaren tarihin en dramatik tablolarını bölgede yaşandığının altını çizdi. Soylu; "6 milyon 800 bin insan ülkesini terk etti. 6 milyon 700 bin ülkesinin kendi içerisinde zorunlu olarak yer değiştirdi. Toplam 14 milyon insan insani yardıma muhtaç hale geldi. 500 bin kişi hayatını kaybetti. Müslüman dünya buradaki bu dramı hafifletebilmel için ortadan kaldırabilmek için özellikle terör örgütlerini bertaraf etmek için elbirliğiyle hareket etti. Öncelikle bu bölgenin güvenli hale getirilmesi birinci hedefti" dedi.

Bölge terörden arındırılarak güvenli bölge haline getirildiğini aktaran Bakan Soylu; "İdlib de 107 bin biriket ev yapıldı. Bu bölgede 6 milyon insan yaşamakta. Burada sanayi alt yapısından tarıma kadar, ayrıca her türlü altyapı yapıldı. Bu bölge üretim ve ticaret merkezidir. Kendisini tokatlayabilme imkanı en önemli bölgedir. Burada özellikle cumhurbaşkanımızın yaptığı bu çağrı dost eliyle taçlandırıldı. Bundan tam 1 yıl önce Katar Emiri ile Cumhurbaşkanımız bizim de bulunmaktan onur duyduğumuz bu tarihi görüşmenin ilkini gerçekleştirdiğini" söyledi.

"EN ONURLU PROJE"

İnsanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu proje olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin burada yapılan güvenli evlere yerleştirilmesi için ilk adım atıldı. Fırat Kalkanı Bölgesinde ve Barış Pınarı Bölgesinde 1 yıl içinde 9 alan belirlendi. Bütün maliyetlerini, projesini Katar devlet kalkınma fonu karşılayacak. Burada ilk atılan adım olarak 28 bin 680 konutun ilk etabı 5 bin konutluk temelin atılmasına şahitlik edeceğiz. 240 bin konut yapılacak. Bu proje insanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu projedir. 60,80 ve 100 metrekare olacak. 5 bin konut bu yıl bitmeden tamamlanacak. Burada dünyaya örnek bir adım atılmaktadır. İnsani yardımın bir bölgede nasıl bir kalkınmaya dönüştüğü gösterilmektedir. Bu proje sadece konut projesi değildir. Bu projenin içinde tarım arazileri, ticaret ve sanayi tesisleri ve eğitim ve sağlık gibi sosyal yardımlar olacak. Bu öyle bir başlangıç oluyor ki dünyadaki ekilen nefret tohumlarını ortadan kaldıracak. 2 yada 3 yıl içinde 240 bin konut tamamlanacak ve 1 milyon kişi buraya yerleşecek."

TÜRK ASKERİ BURADA GÜVEN ORTAMI SAĞLADI

Suriye'nin Cerablus ilçesinde Matematik Öğretmeni olarak görev yapan Refik Abdullah, "Yapılacak olan sosyal konutlarla birlikte dönüşler hızlanacak. Ailemin bir kısmı İstanbul'da yaşıyor. Onların dönmesini çok istiyorum. Burada iş ve konaklama imkanı olmadığı için dönemiyorlardı. Bunlar tamamlanınca dönmelerine engel bir durum kalmayacak. Türk askeri burada güven ortamını sağladı. Hastane, okul, işyerleri açıldı"dedi.

ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN

Türkiye'de yaşayan ailesini 10 yıldır göremediğini aktaran 69 yaşındaki Ali Rahman," Savaştan sonra çocuklarım Türkiye tarafına geçti. 1 yıl sonra bir oğlum tekrar yanıma geldi. Diğerleri gelemiyor. Burada iş imkanı kısıtlı. Eşim ve ben 10 yıldır çocuklarımı torumlarımı göremiyoruz. İnternet üzerinden görüşüyoruz. Buraya yapılacak olan yapılarla birlikte onlara çağrı yapacağım. Onlara iş imkanı doğacak evleri olacak. Erdoğan'dan Allah razı olsun. O bizim dostumuz. Buraları terörden arındırdı. Güvenli bir şekilde yaşıyoruz"şeklinde konuştu.