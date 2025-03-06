Bakan Yerlikaya: Türkiye’nin huzuru için varız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda iftar programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı ve önemli mesajlar verdi.

İftar programında konuşan Bakan Yerlikaya, Ramazan ayının kardeşlik, sabır ve şükrü pekiştiren bir zaman dilimi olduğunu vurgulayarak, "Bu sofrada sabır vardır, şükür vardır ve en önemlisi kalplerimizi birleştiren bir muhabbet vardır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HUZURU BİZİM İÇİN ASLOLANDIR"

İçişleri Bakanlığı olarak Kara Vatan'ın ve Mavi Vatan'ın her daim muhafızları olduklarını belirten Yerlikaya, "Bizim için aslolan Türkiye'nin huzurudur. Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, Türkiye'nin huzuru için varız" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Hedefimiz terörsüz Türkiye'dir. Birileri nifak tohumları ekebilir, terörden, kandan, kaostan medet umabilir. Ama bizlerin sarsılmaz imanı, bozulmaz kardeşliği var" diye konuştu.

"DEMİR YUMRUĞUMUZ HAZIR"

Terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergilendiğini belirten Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini hatırlattı:

"Türk'ü ve Kürt'ü ile bu milletin hiçbir ferdi, geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Uzattığımız elin havada bırakılması halinde, demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz."

Bu sürecin sonunda "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılacağını vurgulayan Yerlikaya, "Allah'ın izniyle, bin yıllık kardeşliğimize pusu kuran emperyal güçlerin hayalleri kursaklarında kalacak" dedi.

"SUÇ ODAKLARININ KARŞISINDAYIZ"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin güvenliği için çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, korucularımızla hainlerin, suçta kibirlenenlerin ensesindeyiz. Her türlü şer odağının karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, güvenlik güçlerine duyduğu minnettarlığı dile getirerek tamamlayan Yerlikaya, "Sizlerin cesareti, azmi ve fedakârlığıyla ay yıldızlı bayrağımız ebediyen gök kubbemizde dalgalanmaya devam edecek inşallah" dedi.