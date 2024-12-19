Cumhurbaşkanı Erdoğan, GTÜ’lü akademisyene TÜBİTAK teşvik ödülü’nü takdim etti

Her yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sahiplerini buldu. GTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin Çoşut, Fen Bilimleri alanında yürüttüğü çalışmalarla 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül alan bilim insanlarını tebrik ederek, bu tür başarıların bilim ve teknoloji alanında çalışan diğer akademisyenlere ilham kaynağı olacağına inandığını ifade etti.

Prof. Dr. Bünyemin Çoşut'un Çalışmaları

Prof. Dr. Bünyemin Çoşut, Gebze Teknik Üniversitesi'nde foto-aktif organik ve inorganik malzemeler, enerji ve sensör uygulamaları ile temel fotofizik ve fotokimya alanında bilimsel çalışmalar yürütüyor. Yaptığı bu önemli araştırmalar, Fen Bilimleri alanında ülkemizin bilimsel altyapısına katkı sağlamaya devam ediyor.