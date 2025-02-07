Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye keman göndermişti... Laçin’in kemanı sustu

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına Mersin'e döndü. Genç kız 25 Ocak'ta Mersin sahil yolunda Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Hastanede yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un önceki akşam beyin ölümü gerçekleşti. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3. olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o tarihte 8 yaşında olan Laçin Akyol'a hediye keman göndermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı, o zamanki dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, evinde ziyaret ederek minik sanatçıya vermişti. Laçin Akyol'un cenazesinin Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan genç kemancıyı yaşamdan kopartan sürücü İ.H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.