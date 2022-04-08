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Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:55 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:57

Başkan Erdoğan imzaladı...

ERTAN GÜRCANER
Başkan Erdoğan imzaladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 2 üniversiteye rektör atadı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer atandı.

PROF. DR. SAFFET KÖSE KİMDİR?

1964 Balıkesir doğumlu olan Saffet Köse, Balıkesir İmam Hatip Lisesi (1982) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1986) mezunudur. Aynı üniversitede yüksek lisans (1988) ve doktorasını (17 Ocak 1994) tamamlamış olup, 1986-1992 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) çalıştı. 1992 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak vazifeye başladı. Bir süre ilmi araştırmalar amacıyla Mısır'da bulundu (Ocak-Haziran, 1994). 18 Mart 1996 tarihinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 27 Mart 2003'te de profesör oldu. 1999-2002 öğretim yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde üç yıl süreli olarak dekan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Buradaki çalışmaları sebebiyle Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Şurası'nca ödüllendirildi. 2003-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Senatosu'nda fakülte temsilcisi olarak bulundu. Bunlara ek olarak; Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini sürdürüyor, İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın kurucuları arasında yer alıyor ve halen bu vakıfta üyeliği devam ediyor. 1 Nisan 2013'ten itibaren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'nın yanında 2015 yılından bu yana rektör yardımcılığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Köse, İngilizce ve Arapça biliyor.

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Başkan Erdoğan imzaladı...
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