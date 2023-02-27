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Giriş Tarihi: 27.2.2023 19:17 Son Güncelleme: 27.2.2023 19:28

Başkan Erdoğan konteyner kentlerle ilgili Ekrem Yüce’den bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremin vurduğu Adıyaman’da yapımı süren konteyner kentleri inceledi. Erdoğan, bölgede yapımı devam eden 650 konteynerlik 2 kentle ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den bilgi aldı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Başkan Erdoğan konteyner kentlerle ilgili Ekrem Yüce’den bilgi aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli önce yapımı hızla süren konteyner kentleri yerinde inceledi. Yetkililer ile depremzedelerle görüşen Erdoğan, bölgede 50 bin konut yapılacağını vurguladı. Konteyner kente yaptığı incelemeler sırasında iki farklı ilde toplam 650 Konteyner kuran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den bilgi alan Erdoğan, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Başkan Yüce Adıyaman ziyareti esnasında Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, İskenderun ve Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İlk günden bu yana deprem bölgesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için gündüz, gece mesai harcadıklarını belirten Yüce: "300'e yakın araç ve 508 personelle 11 ilde altyapı inşası, barınma, hasar tespiti, geçici yaşam alanlarının kurulumu konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Hatay İskenderun ve Adıyaman Altınşehir'de toplamda 650 konteynerlik 2 kentin süratle bitirilmesi için büyük çaba sarf edildiğini de belirten Yüce, Diyarbakır'da oluşturulan çocuk oyun alanı, Kahramanmaraş'ta SASKİ tarafından toplamda 75 mahallede yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir bünyesindeki uzmanların yapılar üzerinde yaptığı risk tespiti raporlarını Yüce, yapılanları Başkan Erdoğan'a sundu. Erdoğan, depremzedeler için yeni yaşam alanlarının en hızlı şekilde kurulması ve bölgedeki ihtiyaçların süratle tamamlanması konusuna vurgu yaptı.

Başkan Yüce, "Yarın değil, hemen şimdi sloganıyla 11 kentimizdeki çalışmaları yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bölgede yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Vatandaşların yeni yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşması ve bölgedeki ihtiyaçların eksiksiz tamamlanması konusundaki hassasiyetini bir kez daha ifade etti. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu kentlerimizi eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edeceğimize inanıyoruz. Depremin izleri süratle siliniyor" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan konteyner kentlerle ilgili Ekrem Yüce’den bilgi aldı
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