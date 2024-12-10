Başkan Erdoğan, Turizmci Ercan Torunoğulları’nı ödüllendirdi

Orka Hotelleri Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Torunoğulları, asrın deprem felaketinde acı çeken çocukların yanı sıra engelliler ve şehit ailelerini Fethiye ve Marmaris'teki Orka otellerinde ağırlarken Ölüdeniz'de yüzme yarışları ve pek çok sosyal projeye imza atmıştı. Son bir yıla yakın DEİK – DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanlığını başarıyla yöneten Ercan Torunoğulları ailesi, amcaları ile birlikte Fethiye ve Ovacık'taki Orka Hotels ve Orka World Tema Park'ı yönetiyor.

Engellilere düzenlediği sosyal yardım programları nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Torunoğulları'na 'Engelsiz Türkiye' plaketi sundu. Ercan Torunoğulları sosyal projelere devam edeceklerini belirterek, "Böyle anlamlı bir ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızdan almak bizi oldukça onurlandırdı." ifadelerini kullandı. Orka Hotelleri Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Torunoğulları, Avrupalı Türk gurbetçi çocuğu olarak Hollanda'nın Den Bosch şehrinde dünyaya geldi. Yüksek eğitimini Hollanda'da tamamladı. Babası İnternational Edelstaal Group Smtronic şirketini kurdu. Bu şirketten gelen gelirleri ile Türkiye'de Turizm Hotel ve inşaat sektöründe yatırımlar yaparak adından söz ettirdi.