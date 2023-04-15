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Giriş Tarihi: 15.4.2023 13:39 Son Güncelleme: 15.4.2023 14:05

Başkan Erdoğan yarın Şanlıurfa’da halka hitap edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Şanlıurfa ziyareti ile ilgili AK Parti il başkanlığında basın açıklaması yapıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Erdoğan yarın Şanlıurfa’da halka hitap edecek

AK Parti il Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli katıldı.

Şanlıurfa'ya gelecek olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfalılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte deprem konutların temel atma törenine katılıp, saat 16.00'da Nevali Otel'in arkasındaki miting alanında halka hitap edecek.

CUMHURBAŞKANI HALKA HİTAP EDECEK

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, "9 Nisan itibariyle AK Partimizin Şanlıurfa milletvekili aday listesi belirlenmiş oldu. Akabinde 13 Nisan'da aday tanıtım programımızı hep beraber icra ettik. Halkımızın göstermiş olduğu tevessülden son derece mutluyuz, inşallah 14 Mayıs'ta ikinci bir bayrama yaşayarak büyük hizmet hareketin devamını sağlamak üzere AK partimiz tekrar ülkemizi yönetmeye devam edecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Pazar günü saat 16:00 da Abideye kavşağı Nevali otel arkasında halkımıza hitap edecek. Depremzedelere anahtar teslimi toplu açılış töreni olacak hem de bir hitabı olacak. Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızı buradan çok mutlu göndereceğiz. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız her zaman Urfa'dan çok mutlu bir şekilde ayrılmıştır. Ramazanın bereketiyle hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız aynı gün akşamda depremzedeler ve toplumun çeşitli kesimlerinden milletimizin fertleriyle bir iftar yemeğinde buluşacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Bütün vatandaşlarımızı yarınki açılış törenine davet ediyoruz. Anahtar teslimi de olacak. Bu deprem yaralarını ve diğer felaketleri Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok kısa sürede aştığımızın bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız vadettiği konutları da zamanında yetiştirecektir ve diğer vaatleri de aynı şekilde görüyoruz ki yerine getirmektedir. Şanlıurfa'mız için ve milletimiz için hayırlı Uğurlu olsun" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan yarın Şanlıurfa’da halka hitap edecek
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