Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Düzce’ye hem teşekkür hem talimat
Giriş Tarihi: 18.5.2023 11:48 Son Güncelleme: 18.5.2023 12:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Düzce’ye hem teşekkür hem talimat

AK Parti Beyköy Belde Başkanlığının düzenlediği yemeğe telefon aracılığıyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerini değerlendirerek, Cumhur İttifakının parlamentoda önemli bir ağırlığa sahip olduğunu belirtti. Teşkilat üyeleri ise seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Başkan seçerek 21 senelik süreci devam ettireceklerinin sözünü verdi.

ENES GÜNEŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Düzce’ye hem teşekkür hem talimat

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Beyköy Belde Başkanlığı'nın düzenlediği teşekkür yemeğinde teşkilat üyeleriyle buluştu.

Buluşma esnasında Ayşe Keşir'i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilat mensuplarını selamladı. Düzce'nin AK Parti'nin en çok oy aldığı 4. İl olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm teşkilatlara teşekkür ederek, 28 Mayıs seçimleri için de aynı tempoda çalışılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık milletvekili seçimi geride kaldı. Şu anda artık Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olarak yeni bir seçim var. Dolayısıyla 28 Mayıs'ı bunun idraki içinde çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şurada 10 günümüz var. Bu 10 gün içinde de inşallah Düzce'nin genelinde bu neticeyi başarılı bir şekilde alacağınıza ben inanıyorum."

"Kapı Kapı Dolaşın" Talimatı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Düzce, Türkiye genelinde yüzde 68.60'lık oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok destek veren 11. il olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranın artması için kapı kapı dolaşılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapı kapı dolaşmak suretiyle alınacak neticeyle inşallah 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir hedefe varmış olacağız. Şu anda malum 322 milletvekiliyle Cumhur İttifakı, Parlamento'da önemli bir ağırlığa sahip oldu. Tabi sağlıklı bir gelecek için atılacak adım Cumhurbaşkanlığını da inşallah bizim kazanmış olmamız. Bizim malum iki kavramımız var; güven ve istikrar. Güven ve istikrarın olabilmesi için yasama organımızı güçlendirmek nereye bağlı? Başkan'a bağlı. Başkanın da inşallah Tayyip Erdoğan seçilmesi neticesinde 21 seneyi devam ettirmenin anlam kazanacağı bir süreç olacaktır. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Sizleri seviyorum" dedi.

Beyköy teşkilat mensuplarının da söz aldığı görüşme selamlaşmalarla sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Düzce’ye hem teşekkür hem talimat
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