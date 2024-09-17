Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı KYK kız öğrenci yurdunun açılışı için Midyat’a davet etti

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı KYK kız yurdunun açılışına davet etti. Belediye Başkanı Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Şahin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; rahmetli annem ve babamın adını yaşatmak için şehrimizde hayrat olarak yapımını tamamladığımız, 204 kişilik KYK kız öğrenci yurdunun açılışına davet ettik. Midyat'ımız ve gerçekleştirdiğimiz hizmetler hakkında sohbet ederek, şehrimiz ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Midyat halkının selamlarını ileterek, halkımız adına il olma talebimizi yeniledik. Sayın Cumhurbaşkanımız, kadim midyat halkına en derin muhabbet ve selamlarını iletti."