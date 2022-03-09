Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aradığı Özlem Ağ, Sabah’a konuştu: Yanımızda olduğunu bilmek güç verdi

Erdoğan, eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ’ı arayarak “Yalnız değilsin” mesajı verdi. Özlem Ağ, “Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Bize moral oldu” dedi
Tokat'ta, geçen yıl boşanma aşamasında olduğu 30 yaşındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ, kısa süre sonra serbest kalmış, tepkiler sonrası tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamada zanlıyı serbest bırakan hâkime tepki göstermişti. Erdoğan, ayrıca Özlem Ağ'ı telefonla arayıp destek oldu. Erdoğan'ın desteğiyle büyük moral bulan Özlem Ağ ve babası Mehmet Demirel, SABAH'a konuştu. Tokat merkeze bağlı Mülk Köyü'nde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile babası Mehmet Demirel uzun süre hastanede tedavi gördü. Tutuklanan Samet Ağ ise 3 ay sonra serbest bırakılmış, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.
'SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ'
Külliye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta yaşanan olaya değinerek Samet Ağ'ın 3 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Bu sürecin peşindeyim. Bu millet bize emanettir ve milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değildir. Düşünün 23 yerden bıçaklıyor. Ey hâkim sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.
İYİ HÂL DURUMU KALDIRILACAK
Mülk Köyü'nde 2.5 yaşındaki çocuğuyla birlikte annesi Fadime ve babası Mehmet Demirel'in yanında kalan Özlem Ağ'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Yalnız değilsin" mesajı verdi. Aldığı telefon karşısında büyük mutluluk yaşayan Özlem Ağ, desteğinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Samet Ağ hakkında kamu davası açılması kararı için de teşekkür eden Özlem Ağ, "Cumhurbaşkanımız ile sohbet ettik. İyi hâl durumunun kaldırılacağını söyledi. Her zaman yanımızda olacağını belirtti. Devletimizin yanımda olduğunu bilmek bana güç verdi. Bu konunun arkasında durduğu ve gündeme getirdiği için mutlu oldum" dedi.
'KIZIMIN RUHU DA YARALI'
Baba Mehmet Demirel de "Geçen yıl kızım boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından canice öldürülmek istendi. Ben de o gün yaralanmıştım. Çok şükür yaralarımız iyileşiyor ama kızımın ruhundaki yaralarının da iyileşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın araması bize moral oldu, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
SAVCI VE HÂKİM İNCELENECEK
ADALETBakanı Bekir Bozdağ, Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hâkim hakkında Hâkim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme yapılması için izin verdi. İlker TURAK / SABAH
KAMU DAVASI AÇILDI
TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı, Samet Ağ hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığını duyurdu.