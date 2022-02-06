Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi o sokağa verildi

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamada, 2022 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştiği bildirildi.

Gerçekleşen meclis toplantısında Yenişehir Mahallesi 286. Sokağa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verilirken, Emirler Mahallesi 121. Sokağa Hafız Ali Alan, Emirler Mahallesi 122. Sokağa Memduh Kutay, Yenişehir Mahallesi 244. Sokağa Yusuf Tuğrul, Yenişehir Mahallesi 241. Sokağa Özbek Saran ve Yenişehir Mahallesi 252. sokağa Gazeteci İbrahim Akpınar'ın isimleri verildi.

Belediye yemekhanesinde 2021 Yılı içerisinde 10 liradan verilen yemek hizmeti 10 TL'den 2022 yılı itibari ile 15 TL'ye yükseltilirken, dolmuş fiyatlarında da güncelleme yapıldı. Tam bilet 3,5 TL'den 5 TL'ye, öğrenci bileti 3 TL'den 3.5 TL'ye, ara ücret ise 2 TL'den 3 TL'ye yükseltildi. Aynı zamanda T Plakalı Ticari Taksi yönetmeliğinde belirtilen araçlardan istenilen 10 yaş kuralının 15 yaşa çıkarılması oy birliği ile kabul edildi." ifadelerine yer verildi.