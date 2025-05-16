Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Birecik’e ikinci köprü müjdesi

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, yaptığı açıklamada Birecik ilçesine ikinci bir köprünün yapılacağını duyurdu. Fırat Nehri üzerinde mevcut köprünün yanına inşa edilecek yeni köprünün, Birecik'in ulaşım altyapısını önemli ölçüde güçlendireceği ifade edildi. Mehmet Faruk Pınarbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle projenin tamamlandığını belirterek, inşaatın 2026 yılında başlayacağını müjdeledi.

Pınarbaşı, bu önemli yatırımın ilçenin ulaşım yükünü hafifleteceğini, ticaretin gelişmesine, istihdama ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti. Açıklamasında, Cumhurbaşkanının liderliğinde, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle Birecik'e değer katmaya devam edeceklerini belirten Mehmet Faruk Pınarbaşı, "Söz verdik, yapıyoruz! Milletimize ne söz verdiysek bir bir hayata geçiriyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Birecikli vatandaşlar Birecik'e 2 köprünün yapılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.

BİRECİK FIRAT KÖPRÜSÜ 1951 YILINDA YAPILDI

Birecik Fırat Köprü projesi, 1950'lerde Türkiye'nin en büyük projelerinden biri oldu. İnşaatı Amaç Ticaret Türk A.Ş. şirketi tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirildi. İnşaat Ağustos 1951'de başladı ve Mart 1956 tarihinde tamamlandı. Birecik köprüsü yapılmadan önce salcılık ilçenin önemli bir geçim kaynağı idi. Yolcu, hayvan, yük taşımacılığı salcılık ile yapılıyordu.