Cumhurbaşkanı ve annesi Tenzile Hanım’ın resmedildiği ipek halıy Millet Bahçesi’ne getirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla halkla buluşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne, İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümü vesilesiyle 143 bin 300 ağaç dikildi. Binlerce vatandaş da bu kutlu güne şahitlik etmek için Millet Bahçesi'ne akın etti.

Dünyanın en büyük 5'inci parkı olacak alanda toplanan genç, yaşlı birçok vatandaş arasında farklı milletlerden insanlar da vardı. Afganistan Türkmenlerinden 27 yaşındaki Necip Safari de Millet Bahçesi'ne geldi.

Safari annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için 2 buçuk ayda dokuduğu ipek halıyı getirdi. Safari; "Annem Erdoğan'ı çok seviyor. 70 yaşındaki annem onun için 2 buçuk ay boyunca her gün bu ipek halıyı dokudu. Tek tek elleriyle yaptı. Bunu bugün sayın cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum." dedi.

Öte yandan Bahçelievler'de yaşayan Yüksel ve Nezaket Göktaş çifti, kendi bahçelerinden söküp getirdikleri hurma ağacıyla birlikte geldi. Göktaşlar, "Ağaç dikme gününde kendi bahçemizden hediye vermek istedik" dedi.

Şişli'de yaşayan Asya Babacan da, yeni yetişen şeftali fidanını Millet Bahçesi'ne getirdi.