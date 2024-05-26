Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Bingöl Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karşıyaka Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada yükseköğrenim dahil eğitim-öğretim bütçesinin 2002 yılındaki 10 milyar lira seviyesinden bugün 1 trilyon 615 milyar liraya çıkarıldığını belirtti.

Yılmaz, üniversitelerin toplumun ve hayatın merkezinde yer aldığını vurguladı ve "Ülkemizde yükseköğretim alanında gerçekleşen köklü reform süreci ve ilerlemenin öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Üniversiteler; ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olarak toplumun ve hayatın tam merkezinde yer alır. Nitelikli beşeri sermaye yetiştirerek dinamik, üretken ve gelişmeye açık şekilde bilgiyi insanlığa kazandırır. Bir ülkenin en büyük serveti sorarsanız bana, en büyük varlığı nedir diye sorarsanız insanıdır derim. Yetişmiş, nitelikli, girişimci, yenilikçi bir insan gücü, genç ve dinamik bir nüfus bir ülkenin en büyük sermayesi, en büyük varlığıdır" dedi.

Öğrencilerin geleceğe ve işgücü piyasasına üniversitelerde hazırlandığını belirten Yılmaz, üniversiteleri kaliteli beşeri sermayenin ve toplumsal refahın kaynağı olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca, üniversitelerin bilimin toplum için faydalı bir ürüne dönüşmesine imkan veren kurumlar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yükseköğretimdeki gelişmeleri şu şekilde aktardı: "Yükseköğrenim dâhil eğitim-öğretim bütçesini 2002 yılındaki 10 milyar lira seviyesinden bugün 1 trilyon 615 milyar liraya taşımış durumdayız. 22 yılda üniversite sayımız 76'dan 208'e, öğretim personeli sayımız 70 binden 185 bine yükselmiştir. Öğrenci sayımız ise 2002'de 1,6 milyon iken bugün 8 milyonu aşmış durumdadır. Türkiye Yüzyılı'nda, kalkınmanın en önemli unsuru olan eğitim, temel önceliğimiz olmaya devam ediyor."

Yılmaz, üniversitelerin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusuna da değindi. Yurt-yatak kapasitesinin 1 milyona yaklaştırıldığını ve burs ile kredi imkanlarının artırıldığını söyledi. Ayrıca, bilim insanı desteklerinin artırıldığını ve akademisyenlerin özlük haklarının iyileştirildiğini belirtti. Yılmaz, savunma sanayi, siber güvenlik gibi alanlarda artan beşeri sermaye ihtiyacına yönelik özel sektör-üniversite işbirliklerinin desteklendiğini ve yükseköğretim programlarının yapay zeka, bulut veri ve makine öğrenmesi gibi çığır açan teknolojilere uyumlu hale getirildiğini ifade etti.

Törenin sonunda, İslami İlimler Fakültesi birincisi Mustafa Barman'a belgesi ve hediyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından verildi. Birinci olan öğrencilerin kütüğe çivi çakmasının ardından toplu fotoğraf çekildi ve öğrenciler keplerini fırlattı. Törene ayrıca Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.