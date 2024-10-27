Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılımıyla barış sağlandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasında yaşanan kanlı olayın ardından yaşanan tahliyeler barışı da beraberinde getirdi. Anne Emine Şenyaşar'ın 6 yıl süren adalet nöbetinin ardından, oğlu Fadıl Şenyaşar ve Yıldız ailesinden üç tutuklu sanık serbest bırakıldı.

AK Parti ve DEM Parti'den yetkililerin barış için başlattığı girişimler sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla 6 yıldır aralarında husumet bulunan Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin barış yemeği düzenlendi. AK Parti ve DEM Parti'den yetkililerin barış için başlattığı girişimler sonuç verdi.

Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen barış yemeğine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere, Yıldız ailesi, Şenyaşar ailesi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Gaziantep MilletvekiliAbdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Eyyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Abdurrahim Dusak, Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ve Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu katıldı. Cevdet Yılmaz AK Parti eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Dem parti milletvekili Ferit Şenyaşar'ı barıştırdı.