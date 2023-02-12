Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan KKTC’ye taziye mektubu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a gönderdiği mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanı, ülkemizde yaşanan depremde hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısı hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifa diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz, depremin yaralarının sarılması sürecinde bize daha da güç verecektir" ifadelerine yer verdi.