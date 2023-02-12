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Giriş Tarihi: 12.2.2023 18:42 Son Güncelleme: 12.2.2023 18:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye taziye mektubu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden sporcu öğrenciler için KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanına mektup göndererek, taziyelerini iletti.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan KKTC’ye taziye mektubu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a gönderdiği mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanı, ülkemizde yaşanan depremde hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısı hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifa diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz, depremin yaralarının sarılması sürecinde bize daha da güç verecektir" ifadelerine yer verdi.

Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e gönderdiği mektupta ise şunları kaydetti:
"Sayın Başbakan, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Bu ortak acıyı yaşadığımız günlerdeki sıcak dayanışmanız için şükranlarımı sunar, tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye taziye mektubu
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