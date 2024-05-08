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Giriş Tarihi: 8.5.2024 14:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile baş başa görüştü.

İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasında Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırımlar, gümrük ve lojistik, enerji, eğitim, e-Devlet uygulamaları, Azerbaycan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik süreci gibi birçok konu değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Yılmaz ve Asadov, heyetler arası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Asadov basın toplantısı düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü
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