Bakan Tunç İstanbul’da konuştu “Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda insanlığın sesi oldu”

Türkiye Yüzyılı Buluşmalar kapsamında AK Parti İstanbul Bağcılar İlçe Başkanlığında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün insanlığın vicdanı ve sesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine adaleti haykırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, konuşmasında yeni anayasa vurgusu da yaptı. Bu ülkede bir daha karanlık geceler yaşanmasın, darbeler yaşanmasın diye önemli kurumlar ihdas ettiklerini ve yapısal dönüşüm sağladıklarını belirten Bakan Tunç, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil, milletin temsilcileri tarafından hazırlanan, millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam edelim diyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmalar kapsamında AK Parti İstanbul Bağcılar İlçe Başkanlığında konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BM GENEL KURULU'NDA İNSANLIĞIN SESİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün insanlığın vicdanı ve sesi olduğunu dile getiren Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kadınlar, çocuklar katledilirken bu rezalete, soykırıma duyarsız kalamayız." Dediğini ve "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" diyerek uluslararası sistemin bir revizyona tabi kılınması gerektiğini söylediğini aktardı.

İSRAİL'E DEVLET DENEMEZ

Konuşmasında İsrail'in soykırımına dikkat çeken Tunç, "100 yıldan bu yana Birleşmiş Milletlerin hiçbir kararına uymayan, sürekli işgal politikası izleyen, Filistinlileri yerlerinden etmek için topraklarını işgal eden, 2 yıldan bu yana bir soykırım suçu işleyen bir devlet var ortada. Aslında ona devlet bile demek zor. Terör suçu işleyen, soykırım suçu işleyen bir yapı söz konusu" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine adaleti haykırdığını söyleyen Tunç "İnsanlığın vicdanını gösterdi ve insanlığın sesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Dünyada hakkaniyeti, adaleti, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ ANAYASA VURGUSU

Bu ülkede bir daha karanlık geceler yaşanmasın, darbeler yaşanmasın diye önemli kurumlar ihdas ettiklerini ve yapısal dönüşüm sağladıklarını belirten Bakan Tunç, "Anayasamızda sıkıyönetim ilan edilebileceğine dair maddeler vardı. Darbecilerin yargılanamayacağına dair maddeler vardı. Bunları kaldırdık. Darbe anayasasındaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çok büyük atılımlar, reformlar gerçekleştirdik. Tabii ki biz bunlarla yetinmiyoruz. Bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil, milletin temsilcileri tarafından hazırlanan, millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam edelim diyoruz" ifadelerini kullandı.