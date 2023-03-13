İzmir'de 3 yıl önce 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem ve 2 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketinde evlerini kaybedenler, şimdi yeni yapılan evlerinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.İzmir'de yaşanan depremin ardından yapılan konutlara yerleşen vatandaşlar şunları söyledi:Konutlar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi günün- de teslim edildi. Evimiz sağlam huzurla oturuyoruz. Çok memnunum. Hatay ve Kahramanmaraş'tan gelen depremzedelere 'Bize evler zamanında teslim edildi. Size de zamanında teslim edilecek. Güvenin' diyorum.Binanın sağlam olması bize güven veriyor. Kahramanmaraş depreminde TOKİ konutlarının yıkılmadığını gördük. TOKİ konutlarında olduğum için daha da rahatladım.Manavgat'daki yangında evleri kül olan vatandaşlar ise yeni evlerinden oldukça memnun. İşte söyledikleri:Cumhurbaşkanımızdan dağ başında da olsa bir göz evim olsun istedim. O bana villayı aratmayan güzel bir ev yapıp bir yılda teslim etti. Rüyamda görsem inanmazdım. Depremzedeler de merak etmesin. Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar.Cumhurbaşkanımız, yangının ilk dakikasından itibaren devleti seferber etti. Yanan 3 katlı evimin yerine bir yılda 3 ayrı ev yapıp bize teslim etti. Bu kadar kısa sürede yapılıp teslim edileceğini hayal bile edemezdik. Depremzedelere de söz verdiği gibi bir yılda yapar. Eşim İkbal Çatal (76) ile birlikte 2 katlı evimizde mutlu ve huzurlu yaşıyoruz.Her şeyimizi kaybetmiştik. Bütün eksiklerimiz anında karşılandı. Bir daha evimiz olmayacak diye üzülürken Cumhurbaşkanımız söz verdiği gibi bize 2 katlı evimizi yapıp teslim etti. Depremzede kardeşlerimiz merak etmesinler.