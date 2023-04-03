“Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar”

Asrın felaketinde Hatay'da Esentepe mahallesindeki evleri ağır hasar gören 77 yaşındaki Necmettin Dağlı ve 76 yaşındaki eşi Emine Dağlı, Antakya ilçesinde kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde kalıyor. 5 çocuk 15 torun sahibi Necmettin Dağlı, "9 yıl Arabistan'da sıvacı olarak çalıştım. Para biriktirdim ve memleketimde 2 katlı 4 daireden oluşan bir ev yaptım. Tüm birikimim 1 dakikada gitti. Bu saatten sonra ev yapacak gücüm yok. Bize yeni evi yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar. Başkası da yapamaz zaten. Ben 77 yaşındayım. Çok hükümet gördüm, çok şeye şahit oldum. Bir tek Erdoğan'ın verdiği bütün sözleri tuttuğunu gördüm. Cumhurbaşkanımız 'Ev yapacağım' dediyse, sözünü yerine getirir. Şüphem yok" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inandıklarını söyleyen Emine Dağlı ise, "İnanırım kendisine, inşallah evlerimizi yapıp bize teslim edecek. Zaten başkasına da inanamam, yaparsa yine o yapar. Şeker için sıra beklediğimiz günleri de gördüm. Bize hemen konteyner verdiler. Çok şükür bizlere sahip çıktılar" dedi.