Cumhurbaşkanı’na Hereke Halısı ve el yazması Kur’an-ı Kerim

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Lokman Arslan'ın Cumhurbaşkanı için pandemi döneminde el yazmasıyla hazırladığı Kur'an-ı Kerim'i takdim etmek için dün Ankara'ya gitti. Başkan Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Lokman Arslan'ın yer aldığı heyet, ilk olarak MKYK üyesi Emine Zeybek ile bir araya geldi.

HEREKE HALISI ÜZERİNE SOHBET

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Şener Söğüt ve heyet, kendisine Hereke Halısı takdim etti. Hereke Halısı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Başkan Söğüt, ilçede halının değerini artırmaya yönelik yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

KÖRFEZLİLERE SELAMI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir diğer hediye ise el yazması Kur'an-ı Kerim oldu. Lokman Arslan tarafından pandemi döneminde yazılan el yazması Kur'an-ı Kerim'i alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hediye dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan, tüm Körfezlilere de Başkan Söğüt aracılığı ile selam gönderdi.