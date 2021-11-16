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Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:45

Cumhurbaşkanı’ndan Büyükşehir’e bilim teknoloji ve girişimcilik ödülü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Cumhurbaşkanı’ndan Büyükşehir’e bilim teknoloji ve girişimcilik ödülü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Belediyesi Şanlıurfa gençliği için hizmete sunduğu ve projelendirdiği, gençlerin zamanlarını verimli kullanabilecekleri, kendilerini yetiştirebilecekleri, sporla iç içe olabilecekleri merkezlerle Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü.

20.4 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da "Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır" sözü ışığında her zaman gençlerin yanında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ödülü Ankara'da düzenlenen festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.


BAŞKAN BEYAZGÜL:" BİLİM TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜNÜ GENÇLİĞE ARMAĞAN EDİYORUM"


Ödül takdiminden bir video kesitini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül videoyu "Şehrimiz için gerçekleştirdiğimiz gençlik projeleri, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü. Bu ödül Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'ya ve en büyük zenginliğimiz olan tüm gençlerimize armağan olsun" notu ile paylaştı.

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Cumhurbaşkanı’ndan Büyükşehir’e bilim teknoloji ve girişimcilik ödülü
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