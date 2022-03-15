Cumhurbaşkanı’ndan fedakar sağlık çalışanına plaket

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilen programa katılan Adıyaman İl Sağlık müdürlüğünde görevli Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Emrah Takımsu plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TEYZEYİ SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde yaşayan tansiyon hastası 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen rahatsızlandı. Yaşlı kadının ailesi, 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu evin bulunduğu sokağa ambulans kar nedeniyle giremedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolun kalan kısmı yaya olarak devam edildi. Eve ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Fatma Üzdiyen'i hastaneye kaldırmak istedi. Sedye ile ilerleyemeyince 112 Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Emrah Takımsu, Fatma Üzdiyen'i sırtına aldı. Yaklaşık 200 metre kadar karda hastayı ambulansa ulaştırdı ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

SAĞLIK BAKANI TEBRİK ETTİ

Yaşanan bu olayı Twiter hesabından paylaşan ve sağlık çalışanına teşekkür eden sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu paylaşımının ardından sağlık çalışanı Emrah Takımsu tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

FATMA TEYZENİN KAHRAMANI KÜLLİYE'DE

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan Öz, Yılın Hekimi seçilen Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan Uzm.Dr. Verda Dinar Tuna ve Yılın Sağlık Çalışanı seçilen Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapmakta olan Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Emrah Takımsu katıldı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde rahatsızlanan yaşlı teyzeyi sırtında ambulansa taşırken yayınlanan videosu sonrası takdir toplayan Emrah Takımsu, Külliyede Plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



KENDİMİ DEĞERLİ VE ÖNEMLİ HİSSETTİM

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin kapısından içeri girdiğinde çok heyecanlandığını dile getiren Emrah Takımsu; "Külliye'de düzenlenen programda sahneye davet edildiğimde çok duygulandım. Sağlık Bakanımız sayın Cumhurbaşkanımıza Emrah kardeşimiz Adıyaman'da yaşlı teyzeyi sırtında ambulansa taşıyan personelimiz dediğinde canım diken diken oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu örnek davranışımdan dolayı tebrik edip, görevimde başarılar diledi. Küçük bir sohbetimiz oldu. Bir devlet memurunun Cumhurbaşkanı'ndan ödül alması, takdire layık görülmesi onur verici, çok mutlu oldum. Kendimi değerli ve önemli hissettim. Külliye'ye davet edilmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık bakanımızın yakın ilgi göstermesi beni çok mutlu etti. Mesleğimi bir kez daha sevmeye başladım, beni çok iyi motive etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum." Dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HOŞGÖRÜ İLE YAKLAŞMALARINI ARZU EDİYORUZ

Sağlık çalışanlarının da bir insan olduğu unutulmaması gerektiğini belirten Takımsu; "Biz sağlık çalışanları her koşulda hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermek adına elimizden geleni yapıyoruz. Çalışma ortamımız oldukça stresli bir ortam ve biz sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu ne kadar iyi olursa o kadar daha verimli bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulması en büyük temennimizdir. Hasta ve hasta yakınlarının çalışan sağlıkçılara saygıyla, anlayışla, hoşgörüyle yaklaşmalarını arzu ediyoruz." Şeklinde konuştu