Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanının isteği üzerine ameliyatı Ömer Özkan yaptı
Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:01 Son Güncelleme: 23.10.2022 11:35

Cumhurbaşkanının isteği üzerine ameliyatı Ömer Özkan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gittiği Azerbaycan’da trafik kazası geçiren son Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın ameliyatını Antalya’dan İstanbul’a giden Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Cumhurbaşkanının isteği üzerine ameliyatı Ömer Özkan yaptı

Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirildi. Kafasındaki doku kaybı nedeniyle ameliyatına karar verilen Yıldırım için bu konuda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Ömer Özkan'ın İstanbul'a çağırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu operasyonla ilgili tüm hazırlık aşamalarında bilgi verildi.

Antalya'dan hava yolu ile İstanbul'a giden Prof. Dr. Özkan, Binali Yıldırım'ın doku nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Özkan, ameliyatın ardından Yıldırım'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya operasyonla ilgili bilgi verdi. Koca, bu anı bir fotoğrafla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÖZKAN MADEN YARALILARINI ZİYARET ETTİ

Prof. Dr. Özkan, ameliyatın ardından Bartın'daki maden kazasında yaralanan hastaları ziyaret etti ve doktorlarıyla bir araya gelerek önerilerini sundu. Bakan Koca başarılı ameliyatın ardından "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var"

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor: Havada İHA, denizde SİDA, karada İKA
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi! Alçak gösteri başlamadan bitti
850
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
23 yıl sonra ağlatan buluşma
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanının isteği üzerine ameliyatı Ömer Özkan yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA