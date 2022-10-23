Cumhurbaşkanının isteği üzerine ameliyatı Ömer Özkan yaptı

Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirildi. Kafasındaki doku kaybı nedeniyle ameliyatına karar verilen Yıldırım için bu konuda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Ömer Özkan'ın İstanbul'a çağırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu operasyonla ilgili tüm hazırlık aşamalarında bilgi verildi.

Antalya'dan hava yolu ile İstanbul'a giden Prof. Dr. Özkan, Binali Yıldırım'ın doku nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Özkan, ameliyatın ardından Yıldırım'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya operasyonla ilgili bilgi verdi. Koca, bu anı bir fotoğrafla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÖZKAN MADEN YARALILARINI ZİYARET ETTİ

Prof. Dr. Özkan, ameliyatın ardından Bartın'daki maden kazasında yaralanan hastaları ziyaret etti ve doktorlarıyla bir araya gelerek önerilerini sundu. Bakan Koca başarılı ameliyatın ardından "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var"