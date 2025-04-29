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Giriş Tarihi: 29.4.2025 17:43 Son Güncelleme: 29.4.2025 18:16

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Fethiye Marmaris etabını Lew Gonov kazandı

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 60.’sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tüm heyecanıyla sürüyor. TUR 2025’in 175,9 kilometrelik, en uzun etabı olan Fethiye Marmaris etabını Rus sporcu Lev Gonov kazandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Fethiye Marmaris etabını Lew Gonov kazandı

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 60.'sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tüm heyecanıyla sürüyor.

Etabın startı, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve aralarında bulunduğu protokol üyeleri tarafından Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi. Yarışa toplam 160 sporcu katılırken, sporcular, TUR 2025'in 175,9 kilometrelik, en uzun etabında pedal çevirdi. Büyük bir heyecana sahne olan yarışı Rus sporcu Lev Gonov kazandı.

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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Fethiye Marmaris etabını Lew Gonov kazandı
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