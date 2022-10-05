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Giriş Tarihi: 5.10.2022 01:53

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın AKM'de konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın AKM’de konser verdi

Bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 4'üncüsü gerçekleşen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde İrfani Türküler konserleri ile başladı. Konsere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

SAZ VE SÖZ USTALARI MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

Festival kapsamında, saz ve söz ustaları İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz'dan oluşan İrfani Türküler ekibi, halk müziğini müzikseverlerle buluşturdu.

"İRFAN TÜRKÜLERİN ÖZEL BİR YERİ VAR"

Sahnede konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın AKM'de konser verdi
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