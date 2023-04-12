Cumhurbaşkanlığı’ndan Muharrem Çelik’e tanıtım filmi

Cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı ve iletişim daire Başkanlığı'na bağlı YouTube hesabı ile TV'den yayınlanmak üzere ,Urfalı ressam Muharrem Çelik ile Türkiye sanatı ve yaratıcı kültür endüstrisi girişimleri konusundan röportaj yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan eğitimci ressam Muharrem Çelik, "Türkiye adına Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı iletişim dairesi başkanlığı ekipleri benimle röportaj yaptı. Röportajda sanatım ilimiz ve ülkemiz adına oldukça sevindiricidir; ayrıca benim dışımda da ulusal anlamda tanınan farklı sanat dallarıyla bilinen 3 kişi ile de röportaj yapılacaktır. Bu tanıtım videosunda bana yer veren Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve iletişim daire başkanlığına sonsuz teşekkürlerimi ediyorum" dedi.