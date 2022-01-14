Haberler Yaşam Haberleri Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?
Giriş Tarihi: 14.1.2022 23:45 Son Güncelleme: 14.1.2022 23:45

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye’ye diğerlerinden daha önce ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?

B- Fransa (CEVAP)

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Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?
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