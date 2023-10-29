Haberler Yaşam Haberleri Cumhuriyet ile aynı gün doğdu! Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100’üncü yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor
Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:51 Son Güncelleme: 29.10.2023 12:58

Cumhuriyet ile aynı gün doğdu! Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100’üncü yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor

Cumhuriyetin ilan edildiği 23 Ekim 1923’te doğan Fatma Meşeci, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı ile doğum gününü aynı anda ailesiyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Fatma Meşeci’nin torunu Barış Yel, “Anneannem biraz daha kızlardan yana sanki. O yüzden kız torunlarına biraz daha düşkün. Ama beni ayrı sever. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Çok şükür anneannemiz de 100 yaşına girdi” dedi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Cumhuriyet ile aynı gün doğdu! Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100’üncü yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor

Cumhuriyetimiz ile aynı gün doğan Fatma Meşeci, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile doğum gününü aynı anda ailesiyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. "Mutluyum" diyen Meşeci, gelini ve kızının kendisine baktığını söyledi.

Torunu Barış Yel, anneannesinin biraz daha kızlardan yana olduğunu belirterek, "O yüzden kız torunlarına biraz daha düşkün. Ama beni ayrı sever" demesi üzerine Fatma Meşeci, "Hepinizi seviyorum" cevabını verdi.

Yel, "Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Çok şükür anneannemiz de 100 yaşına girdi. Allah anneanneme uzun ömürler versin. Ülkemize, vatanımıza, milletimize, devletimize ve cumhuriyetimize daha nice uzun asırlar geçirmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Bu anları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Fatma Meşeci'nin görüntüsünü paylaşan Yerlikaya, "100 yıllık Cumhuriyetimizin 100 yıllık en yakın tanığı o. Çünkü onun doğum tarihi 29 Ekim 1923. İşte; Cumhuriyetimiz ile aynı gün doğan Fatma Meşeci ninemizi, Cumhuriyet'imizin ve kendisinin doğum gününde; ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ziyaret ettik. Ellerinden öpüyorum Fatma ninem. Torunlarınla birlikte sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Cumhuriyet ile aynı gün doğdu! Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100’üncü yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor
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