Cumhuriyet, ilkokul çocuklarının camiye götürülmesinden rahatsız oldu! Tepki yağdı!

Cumhuriyet Gazetesi'nin çocukların camiye götürülmesinden rahatsız olduğunu ortaya koyan haber "Laik eğitim yine hiçe sayıldı İlkokul öğrencilerini camiye götürdüler" başlıklı haberi dün yayınlandı.

CAMİ İÇİN VELİLERDEN İZİN İSTENMİŞ!

Cumhuriyet'in haberinde İstanbul Tuzla'daki İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında düzenlenen okul gezisi kapsamında ilkokul çocuklarının camiye götürüldüğü belirtilerek bir öğrenci velisinin sözlerine yer verildi. Bununla birlikte velilerden okul gezisi için izin kâğıdı talep edildiği belirtildi.

CUMHURİYET'E TEPKİ YAĞDI: "İSLAM DÜŞMANLIĞINIZ HİÇ BİTMEYECEK DEĞİL Mİ?"

Cumhuriyet'in bu haberi "Laik eğitim yine hiçe sayıldı İlkokul öğrencilerini camiye götürdüler" başlığıyla görmesi ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Faruk Güneş isimli sosyal medya kullanıcısı Cumhuriyet'in bu başlığına tepki göstererek, "(…) İslam düşmanlığınız hiç bitmeyecek değil mi?" sorusunu yöneltti. Mücahit Ateş isimli sosyal medya kullanıcısı haberi paylaşarak, "Camiye Götüren hocalarımızın bunlara verdiği rahatsızlıktan gurur duyuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"KİM NEDEN RAHATSIZ OLUR? DERDİNİZ İSLAM DİNİ."

Turgut Balcıoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı ise Cumhuriyet'e tepkisini şöyle dile getirdi: "Kimlik kartlarından çıkarılsa da, dini İslam olan bir milletin ve çocuklarının Yaratıcısının/Allah'ın evine gitmesinden kim neden rahatsız olur? Meseleniz ne çocuklar ne eğitimi! Meseleniz din de değil. Meseleniz derdiniz İslam dini."

"SİZİN YAPTIĞINIZ İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR!"

Muhammed Durmaz isimli sosyal medya kullanıcısı ise Cumhuriyet'in başlığıyla ilgili olarak "Sizin yaptığınız İslam düşmanlığıdır, Müslüman düşmanlığıdır, Cami düşmanlığıdır, Çocuk düşmanlığıdır" yorumunda bulundu.

"LAİKLİK BUNLARIN HER ZAMAN KAMUFLAJLI OLMUŞTUR"

Cengiz Ateş ise sosyal medya hesabından haberi paylaşarak tepki gösterdi. Ateş, "Bunların gerçek yüzü bu, din düşmanlığı yaparlar. Parti olarak CHP'yi desteklerler, din olarak İslamiyet'e düşmanlık ederler. Laiklik bunların her zaman kamuflajlı olmuştur. Bol bol okuyun, okuyun ki illa ki bir yerlere düşman olun" ifadelerini kullandı.

"KAMUFLAJLAR SİZİN TÜRK-İSLAM DÜŞMANI OLDUĞUNUZU GİZLEYEMİYOR"

Mehmet Kazancıoğlu ise tepkisini şöyle dile getirdi: "Artık yemiyor millet sizin laiklik safsatanızı… Ne Atatürk ne laiklik ne ulusalcılık ne demokrasi özgürlük adalet gibi arkasına saklandığınız kamuflaj sizin Türk-İslam düşmanı olduğunuzu gizleyemiyor."