Cumhuriyet Meydanında aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallede bulunan ve trafiğe kapalı yayalaştırılmış meydanda meydana gelen kazada mal indirmeye gelen kamyonet tipi aracın yaşlı vatandaşa çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda trafiğe kapalı yayalaştırılmış meydanda bulunan esnafa mal indirmek için Çarşamba günleri trafiğe açılan meydanda bugün öğlene doğru meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet tipi araç, esnafa mal indirdikten sonra geri geri giderken, Hikmet Bahçıvancı adlı yaşı vatandaşa çarptı. Yaralı vatandaşın yardımına ilk olarak esnaf ile çevredeki vatandaşlar koştuğu yaralamalı kaza için 112'ye yapılan İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yere düşerek kafasını yere çarpan ve ağır yaralanan yaşlı vatandaşa ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.