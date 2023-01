Cumhuriyet Savcısı rüşvet suçundan tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ferat A.'yı gözaltına aldı. Antalya'da yaşayan İ.O.G., daha önce Antalya'da görev yapan savcı Ferat A.'nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda savcıya suçüstü yaptı. Para dolu çantanın savcıya evinde teslim edilmesi üzerine savcı Ferat A. ve aracı Yakup Can E. gözaltına alındı. Çantadan 150 bin lira çıktığı iddia edildi.



ARABA ALACAĞINI BELİRTEREK 250 BİN TL PARA İSTEDİ



Şüpheli Yakup Can E. İfadesinde, daha önce bir dosya nedeniyle Ferat A. ile tanıştıklarını belirterek, "Aralık ayı içerisinde Mutlukent'te İsmail ile birlikte Ferat savcısının arabasına bindik. Ferat savcı araçta 'Dosyaya baktığını, dosyanın biraz ağır olduğunu' söyledi. Yardımcı olabileceğini söyledi. Araba alacağını, açığının olduğunu, paraya ihtiyacının olduğunu söyledi. 250 bin TL para istedi. 2 tane cep telefonu vermesi halinde yardımcı olacağını söyledi. Yıl başına kadar arabayı alacağını, borçlarını kapatacağını bu nedenle de parayı bu zamana kadar yetiştirmesini söyledi. Sonra ayrıldık. Yaklaşık bir hafta sonra Ferat savcı whatsapptan arayarak ne olduğunu İsmail'e sormamı söyledi. Ocak ayı içerisinde İsmail beni aradı, paranın hazır olduğunu, savcıya vermek istediğini söyledi. Ben bu arada işlerim vardı, Ankara'da olmam gerekiyordu, işle bu nedenle ilgilenemedim. Dün beni İsmail tekrar aradı, 'savcıyla görüşmem gerekiyor, yanına gitmem gerekiyor, söyleyebilir misin?' dedi. Ben de savcı Ferat'ı aradım, bu durumu söyledim. Savcı Ferat bana işten çıktığını, evde olduğunu, eve gelin şeklinde söyledi. Whatsapp'tan ev adresini attı. Ben İsmail'i aradım, durumu söyledim. İsmail'i aldım, evi çok yakındı. Savcı Ferat'ın evine geçtik. İsmail bana çantayı savcı Ferat'a vereceğini söyledi. Daha sonra Ferat savcının kapısına çıktık. İsmail'de siyah bir 15-20 cm ebadında çanta vardı. Asansörden indiğimizde Ferat savcı kapıdaydı. İsmail, 'Savcım çanta sizde kalsın, çantayı daha sonra alırım' dedi. Hemen oradan ayrıldık" dedi.



"BANA KUMPAS KURDULAR"



Savcı Ferat A. ise ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

"İsmail isimli şahsın suça konu dosyayla ilgili olarak yaklaşık 20 Milyon civarında bir dolandırıcılık, sahtecilik olayı vardır, bu şekilde bana kumpas kurarak dosyasının kapatılabileceğini düşünmüş olabilir. Benim kendisiyle hiçbir iletişimim yoktur. Telefonunu da bilmem. Can beyi ben bir arkadaş vasıtasıyla tanırım. Ben yeni evlendim. Birikimlerim düşündüğüm aracı almak için yeterli değildi, hatta bu konuyla ilgili bana araç aradığımdan dolayı linkte telefonuma gönderilmiştir. Ben dayıma ekran görüntülerini attım. Borç para arıyordum. Bu para borç para ile ilgilidir. Can bey benim araç aradığımı ve paraya ihtiyacım olduğunu biliyordu. Ben Can beyin yalnız geleceğini düşünüyordum, ancak İsmail ile birlikte geldiler. İçeriye ben kendilerini buyur ettim. İşlerinin olduğunu söylediler, eve girmediler. Çantayı İsmail bey teslim etti diye hatırlıyorum, çantayı iade etmek istedim, sonra alacağını söyledi. Bana kapıda 150 bin TL para olduğunu söylediler. Çok da beklemeden işini görür inşallah da diyerek ayrıldılar."

Savcı Ferat A.emniyet müdürlüğündeki işlemleri ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusu ardından tutuklama istemi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Savcı Ferat A. 'rüşvet almak' suçundan, Yakup Can E. ise rüşvet vermek suçundan tutuklanarak cezaeine konuldu.