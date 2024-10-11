Cumhuriyet savcısına ölüm tehdidine soruşturma: 4 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar soruşturma savcısı Y.E. yürüttüğü 'Yeni Doğan Çetesi' soruşturması kapsamında makamında şüphelilerin avukatı ve irtibatlı olduğu 3 kişi tarafından tehdit edildi.

"SUİKAST PLANLIYORUZ"

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin tahliyesine yönelik cumhuriyet savcısını arayan avukat A.A., tehdit etti. Daha sonra ise makamına gelerek tekrardan kendisine yönelik suikast planlandığını, ailesinin nerede yaşadığının bilindiğini, babasına ve annesine zarar verileceği, yine Ankara'da yaşayan kız kardeşinin zarar verilebileceğini, tahliyeleri gerçekleştirmez ise kendisine yönelik suikast yapılacağını, planı yapanların papa suikasti gibi bir çok olay gerçekleştiren güçlü silahlı grup tarafından yapıldığını ve neticede öldürüleceğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı Y.E. tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine derhal soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının kişisel verilerine ve ailevi bilgilerine yakınlarının özel bilgilerine yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapıldı. Avukat A.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından dosyaya şüpheli olarak eklendi ve hakkında teknik ve fiziki takip kararı alındı. Öte yandan A.A.'nın irtibatlı olduğu tespit edilen M.K.Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alındı.

KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ

Şüphelilerin cumhuriyet savcısı ile tekrar görüşme talebi üzerine görüşme cumhuriyet savcısı tarafından kabul edilmiş olayın delillendirilebilmesi amacıyla makamına kayıt cihazı yerleştirildi ve yapılan görüşmenin kaydı alındı. Bu görüşmede M.K.Z. tarafından cumhuriyet savcısına açık şekilde iletilen ölüm tehditi ve diğer tehditler kayıt altına alındı.

TAKİP SÜRDÜ

Cumhuriyet savcısının makamından ayrıldıktan sonra şüpheliler fiziken takip edildi ve takip sonucunda şüphelilerden M.K.Z.'nin B.Ç., Y.Ç. ve İ.K. isimli kişiler ile bir araya geldiği tespit edildi ve kayıt altına alındı.

3 KAMU PERSONELİ SORGULAMIŞ

Büyükcekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında mağdur cumhuriyet savcısının kişisel verileri, ailevi bilgileri ve yakınlarının bilgileri ne şekilde şüphelilerin eline geçtiğine dair yapılan araştırmada, 3 jandarma görevlisi kamu personelinin cumhuriyet savcısı tehdit edilmeden önce sistemler üzerinden cumhuriyet savcısının hakkında bilgileri sorgulandığı tespit edildi. Sorgulamayı gerçekleştiren kamu görevlileri hakkında gözaltı ve ifade işlemleri için talimat verildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden avukat A.A., ve irtibatlı olduğu şüpheliler M.K.Z., B.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin savunmaları ve soruşturma titizlikle sürüyor.